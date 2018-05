Care au fost cele mai frumoase momente la nunta regală

Nunta regală dintre Prințul Harry și Meghan Markle a fost cu siguranță evenimentul anului, un eveniment frumos și încărcat de magie, pe care aproape toată lumea l-a așteptat cu încântare. Invitații celebri, ceremonia dar și primul sărut ca soț și soție sunt doar câteva detalii pe care mirii și le vor aminti peste ani și ani. Am pregătit mai jos cele mai frumoase momente care au transformat ziua de 19 mai 2018 într-una incredibil de specială.

Invitații

Cei 600 de invitați care au luat parte la ceremonia de la Castelul Windsor au fost aleși pe sprânceană. Lista de invitați a lui Harry și Meghan a fost mai scurtă decât a Prințului William, însă prezența celebrităților de la Hollywood a animat locul. George și Amal Clooney, Oprah Winfrey, Tom Hardy, Serena Williams sau Patrick Adams sunt doar câteva vedete de peste Ocean care s-au alăturat membrilor familiei regale britanice pentru a fi martori la căsătorit prințului Harry cu Meghan Markle.

Apariția mirelui

Prințul Harry a sosit la Capela St. George însoțit de fratele său mai mare, Prințul William. Ambii purtau uniforme ale Marinei Regale. Mirele și cavalerul său de onoare au fost primiți cu aclamații de mulțimea adunată la Castelul Windsor, salutând-o cu entuzism.

Regina Elisabeta a II-a

Deși nu asta intenționa, suverana de 92 de ani a reușit să atragă atenția asupra sa din cauza ținutei sale. Regina a purtat un palton și o pălărie verde-neon, cu accente purpurii.

Sosirea miresei

Evident, momentul mult așteptat al zilei a fost apariția lui Meghan Markle în rochie de mireasă. Aceasta a purtat o creație Givenchy. Pe cap a purtat un voal de 5 metri și o tiara din platină cu diamante bătute, bijuterie care a aparținut Reginei Mary. Toată lumea a rămas impresionantă de simplitatea și eleganța rochie de mireasă. Ținuta și voalul au fost create de designerul britanic Claire Waight Keller.

Prințul Charles a fost cel care a condus mireasa la altar

Socrul mare l-a înlocuit pe tatăl miresei, Thomas Markle, și și-a condus nora la altar. Este pentru prima oară când Prințul Charles joacă acest rol la o nuntă. De asemenea, el este cel care a condus-o afară din capelă pe mama miresei, Doria Ragland, la sfârșitul ceremoniei religioase.

Omagiul pentru Prințesa Diana

Prințul Harry a vrut mereu să aducă un tribut regretatei sale mame în ziua nunții lui. De aceea, a ales-o pe Lady Jane Fellowes, sora Prințesei Diana, să vorbească despre mama lui. În timpul ceremoniei a fost intonat și un imn care s-a auzit și la funeraliile Prințesei Diana. Cei trei frați ai mamei sale – Lady Sarah McCorquodale, Lady Jane Fellowes și contele Charles Spencer – au fost alături de Harry la nunta regală.

Muzica

Prințul Harry și Meghan Markle au promis o ceremonie de nuntă veselă. În capelă s-au auzit două orgi, două coruri și 3 orchestre. A existat și un moment de musical din partea Kindom Choir, care a reinterpretat piesa lui Ben E. King, „Stand by Me”. În tot acest timp, mirii și-au zâmbit reciproc și s-au ținut de mână, semn că melodia avea o semnificație deosebită pentru ei. De asemenea, corul le-a cântat „This Little Light of Me” în momentul în care aceștia părăseau capela.

Prințul George și Prințesa Charlotte

Meghan Markle nu a putut numi o domnișoară de onoare din numărul mare de prietene, de aceea a decis să aleagă din rândul fiicelor prietenelor și rudelor șase domnișoare de onoare, între care și Prințesa Charlotte, de 3 anișori. Și Prințul George a avut un rol important la nuntă, fiind numit paj.

Jurămintele

Mirii și-au zâmbit în continuu în timpul ceremoniei, Prințul Harry abia desprinzându-și privirea de pe mireasa lui. În momentul în care Meghan i s-a alăturat în fața altarului, Harry i-a spus „Arăți minunat”, după care și-a mușcat emoționat buza de jos. „Mi-ai lipsit”, a mai adăugat el. Dar cel mai frumos moment al ceremonie a fost schimbul de jurăminte, precedat de cel în care mirii spun „da” în fața lui Dumnezeu.

Sărutul

Nu exista un sărut la balconul Palatului Buckingham, deoarece nunta regală n-a avut loc la Londra. Prințul Harry și Meghan Markle s-au sărutat chiar la ieșirea din Capelă, sub arcada de flori, sun privirile entuziasmate ale admiratorilor.

Plimbarea cu caleașca

Prințul Harry și Meghan Markle au mers, după ceremonia religioasă de la St. George, cu caleașca până la castelul Windsor. Ducele și ducesa de Sussex au plecat de la capelă într-o trăsură, în aplauzele oamenilor adunați să vadă cuplul regal. Astfel, ei au pornit într-o procesiune de aproximatv trei kilometri. Pe drum, au salutat miile de persoane care au venit să urmărească ceremonia.