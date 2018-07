Cardi B, primul rapper de sex feminin cu două hit-uri pe primul loc în topul Billboard

Cardi B a devenit primul rapper de sex feminin ale cărei două hit-uri au ajuns în Billboard pe primele locuri în SUA.

Piesa I Like It, cu Bad Bunny și J Balvin, a urcat pe primul loc iar cealaltă – Bodak Yellow, a rămas în topul clasamentelor din America timp de trei săptămâni în luna octombrie a anului trecut. Ea le depășește astfel pe cele două – Lauryn Hill și Lil ‘Kim, care au obținut primele locuri în 1998 și 2001. Ultimul rapper de sex feminin care a avut piesa cea mai populară din SUA înaintea lui Cardi a fost Iggy Azalea în 2014.

Cardi B este cunoscută pentru exuberanța sa așa că nimeni nu s-a mirat când, după ce a aflat veseta, a țipat încontinuu de fericire, postând apoi filmulețul pe Instagram. “Sunt numărul unu, eu sunt numărul unu”. Și… a mai spus câteva lucruri care însă nu se pot reproduce aici

Pe langa faptul că a devenit primul rapper de sex feminin cu două piese în topul american, Cardi este de asemenea primul artist după Macklemore și Ryan Lewis în 2013, care ajunge în acest top nu cu una ci cu două piese de pe un album de debut. În ciuda succesului său, Cardi, pe numele său real Belcalis Almanzar are însă o mulțime de critici și foarte mulți oameni care o jignesc constant, scrie tabu.ro.

Cardi B, născută în Bronx, New York, a avut o copilărie tumultoasă și abuzivă, fapt ce a determinat-o să devină membră a unei găști din Bronx și să se angajeze în cluburi de la vârsta de 19 ani. Cardi B și-a început cariera pe Vine și Instagram, în 2013 devenind populară pe platformele de socializare și obținănd un rol in reality show-ul Love & Hip Hop New York.

În 2015, și-a făcut debutul muzical, colaborând la un remix al piesei “Boom Boom”, împreună cu Shaggy, iar în 2017, piesa Bodak Yellowa ajuns în Billboard 100, menținându-se pe locul 1 timp de 3 săptămâni.