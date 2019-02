Cardi B a devenit prima artistă care a câştigat premiul Grammy la categoria de rap solo

Cardi B a câştigat premiul Grammy pentru cel mai bun album rap, devenind şi primul artist de sex feminin, care a câştigat la categoria de rap solo. Până acum, premiul a fost câştigat în fiecare an de artişti de sex masculin. Albumul Best Rap a devenit categorie anuală Grammys în 1996, grupul Naughty by Nature fiind primul câştigător al acestui trofeu.



Înainte de a câştiga Cardi B, singura femeie care a mai obţinut o victorie la o secţiune rap a fost în 1997, când grupul hip-hop Fugees, care o includea pe Lauryn Hill, a câştigat albumul Best Rap for the Score. Cu un succes pentru albumul ei intitulat Invasion of Privacy, Cardi B nu numai că devine prima femeie care a câştigat cel mai bun album de rap ca artist solo, dar obţine şi prima victorie Grammy, scrie canal3.md.



Cea de-a 61-a ediţie a Premiilor Grammy a fost prezentată de cântăreaţa americană Alicia Keys. Nominalizările au fost alese din peste 21 de mii de propuneri şi au fost repartizate în 84 de categorii.