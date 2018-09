Caravana Vederii: Pensionarii din Boldurești au beneficiat de consultații gratuite în cadrul campaniei lansate de Fundația Edelweiss

"Caravana Vederii" a ajuns în satul Boldurești.Unii bătrâni au primit în dar şi ochelari.Nina Marian are 59 de ani, iar în ultimul deceniu vederea i-a scăzut simţito"A făcut un pas bun. Ați fost la Nisporeni la consultații? - Nu, niciodată", a spusNina Marian, pensionară din Boldurești."Sunt foarte bucuroasă, am primit ochelari după vederea, care o am și sunt foarte mulțumită, foarte bucuroasă și vă mulțumim la toți", a menţionat o altă femeie."Domnului Vlad Plahotniuc îi mulțumim frumos, se străduie pentru lumea noastră, pentru populație", a afirmat o femeie.Autoritățile locale apreciază grija Fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss " pentru sănătatea bătrânilor."Dacă ai probleme cu ochii se încep și alte probleme, de aceea eu vin cu cuvinte doar de mulțumire la adresa fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss și ne bucurăm că nu este primul proiect social desfășurat în raionul Nisporeni", a precizat Ghenadie Verdeş, președintele raionului Nisporeni."Lumea este foarte activă, practic în fiecare zi câte o sută de persoane vin și beneficiază de aceste servicii medicale", a menţionat Vasile Miron, primarul comunei Boldurești."Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss continuă proiectul "Caravana vederii" adresat persoanelor în etate. Suntem în a patra localitate de proiect, la Boldurești, raionul Nisporeni. Suntem bucuroși că peste 400 de persoane deja au primit consultații gratuiteoftalmologică și ochelari de vedere la necesitate", a declarat Diana Doroş, coordonator proiect fundația Edelweiss