Caravana vederii a ajuns la Bălăneşti. Pensionarii cu vederea slabă au primit în dar ochelari

"Da chiar îi mulțumim lui dl Plahotniuc pentru grija față de noi. Foarte bun om, să îi spuneți că îi mulțumim din toată inima."La cei 58 de ani, Anastasia Chirtoacă se plânge că are vederea tot slabă şi pentru că a lucrat cinci ani croitoreasă la o fabrică. Acum, cu ochelarii primiţi gratuit situaţia s-a îmbunătăţit."Cu văzul chiar vedeam greu, foarte greu. Acum chiar numerele de telefoane sunt mari, le văd, de departe. Vlad Plahotniuc , el se chinuie și ține cu lumea noastră", a spus pensionara din Bălănești, Anastasia Chirtoacă."- Nu văd de mult timp. - Ați fost la un oftalmolog, medic pentru ochi? - Nu am fost. Îmi lăcrimează ochii și mi se pune o ceață pe ochi.""Dumnezeu să îi dea sănătate și lui că are grijă de pensionarii necăjiți ai noștri că nu avem posibilitatea de a ne duce să ne controlăm.""Dl Plahotniuc să trăiască, maladeț băiat, ne-a făcut și drumurile, ne dă ochelari. ""- V-ați ales de care ați dorit?- Da, de care am dorit, acei mai luminoși. de iscălit, de ales orezul..."” - Ochii deschiși, nu mișcați, privirea drept înainte”"Echipele de medici profesioniști le acordă consultații oftalmologice gratuite și le oferim ochelari. Este un proiect al nostru pe care îl desfășurăm cu mare drag în toate satele raionului Nisporeni, ulterior campania urmează a fi extinsă", a spus directorul-executiv fundația Edelweiss , Lidia Cucoș.