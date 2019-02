Caravana PDM, la Soroca. Pavel Filip: Tot ceea ce am făcut și facem este Pentru Moldova (FOTO)

Echipa PDM, în frunte cu premierul Moldovei, prim-vicepreședintele PDM, Pavel Filip, s-a aflat ieri în raionul Soroca.

Vorbindu-le cetățenilor de la fabrica de textile din orașul Soroca, prim-ministrul a reamintit realizările din cei 3 ani ai guvernării PDM și i-a îndemnat să judece Partidul Democrat după fapte.

"Noi am muncit în acești ani pentru dezvoltarea țării și bunăstarea cetățenilor. Nu am avut alt obiectiv, alte interese, alte influențe. Tot ceea ce am făcut și facem este Pentru Moldova. Am pus mereu Moldova pe primul loc, chiar dacă asta a deranjat pe unii", a spus Pavel Filip.

La Fabrica de textile lucrează în jur de 600 de angajaţi. Muncitorii de la această întreprindere au salarii de până la 5 mii de lei şi spun că sunt mulţumiţi.

"De vreo zece ani lucrez aici. Avem de lucru şi stăm lângă copii, lângă părinţi", a spus o angajată.

Și angajații de la Red Nord Vest au avut posibilitatea să discute cu membrii PDM. Angajații întreprinderii au povestit că, din 2017, ei beneficiază de tichete de masă în valoare de 35 de lei pe zi și au remarcat că această inițiativă le aduce un suport la bugetul familiei.

"Ne scapă de o cheltuială pe fiecare angajat al întreprinderii, este un surplus la salariu. Este bine că avem și unde le cheltui - există supermarketuri diferite, unde se poate de cumpărat produse alimentare cu aceste tichete", a relatat o angajată în discuțiile cu Prim-ministrul.



La Red Nord, Pavel Filip a primit nişte fotografii de arhivă de la Institutul Politehnic. "Ideea principală a acestor poze care mi-au fost oferite este că dacă vrem şi dacă ne suflecăm mânecile, lucrurile pot fi schimbate. Un lucru trebuie să-l înţelegem: că nimeni în locul nostru nu o să facă ceea ce trebuie să facem noi", a remarcat Pavel Filip.

Membrii PDM au mers şi la Spitalul Raional Soroca. Acolo, ei au vizitat patru secţii care au fost renovate capital. În ultimii trei ani, pentru astfel de lucrări au fost investiți în jur de 8 milioane de lei.

În același timp, conducerea spitalului a relatat că, în anul 2018, pentru prima dată din 2003, a fost identificată posibilitatea să fie achitate şi premii lucrătorilor. Aceasta este suplimentar majorării salariului conform Hotărârii Guvernului, cu 20% la medici şi 10% la asistente medicale.

În echipa democraților care a mers în raionul Soroca s-a aflat și candidatul PDM pentru Circumscripția nr 7 (Soroca), Victor Său. La întâlnirea cu angajații din sectorul medical, Victor Său a a reamintit activitatea pe care a avut-o în beneficiul locuitorilor din Soroca şi s-a angajat să sprijine în continuare proiectele pentru întregul raion.

În perioada 2016 - 2018, în raionul Soroca, cu suport guvernamental, au fost reparaţi 51 de kilometri de drum şi dotate cu apeduct 10 localităţi. Alte 14 sate vor fi conectate la un apeduct care urmează a fi construit și cinci sate vor beneficia de sistem de canalizare. Totodată, va fi construită o stație de epurare.