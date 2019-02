CARAVANA PDM, la Rezina. Oamenii sunt mulţumiţi că în momente dificile sunt susţinuţi de autorităţi. "Dacă s-a majorat pensia nu vreau să mor"

Caravana PDM, condusă de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a ajuns la Rezina. Democraţii s-au întâlnit cu locuitorii din oraş, dar şi din alte sate ale raionului şi au discutat despre priorităţile lor, iar oamenii au apreciat faptele guvernării democrate.

"Dacă cineva spune că statul nu are grijă de oameni, atunci să vină să mă întrebe pe mine. Am fost operată având poliţă de asigurare medicală, am avut ajutor şi îl am şi în prezent. Vă mulţumesc. Poate oamenii nu cunosc, nu ştiu că se pot adresa pentru a li se oferi ajutor. Vă rog să aveţi grijă de cei care se nasc şi de bătrâni. O cunoscută, pensionară, mi-a zis că nu vrea să moară dacă se majorează pensia. Mai mult, o pensionară a ajuns să-mi împrumute mie bani din pensie, ceea ce denotă că sunt rezultate", a spus o locuitoare din Rezina.

Caravana electorală a Partidului Democrat a pornit în data de 26 ianuarie. Până la alegeri, democraţii vor cutriera toate raioanele ţării pentru a discuta cu oamenii despre faptele care trebuie făcute pentru o viaţă mai bună aici, acasă şi despre ce-şi doresc cetăţenii de la următoarea guvernare.