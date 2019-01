Caravana PDM, la Ocniţa. Oamenii apreciază reformele guvernării şi spun că Partidul Democrat îşi respectă promisiunile

Caravana Partidului Democrat din Moldova îşi continuă traseul prin raioanele țării, unde candidaţii PD discută cu cetățenii despre reformele implementate și le află doleanţele. În raionul Ocniţa, delegaţia democrată, condusă de Violeta Ivanov, candidat pe lista PDM în alegeri, a ajuns în 25 de localităţi.

În satul Vălcineț, la întâlnirea cu Violeta Ivanov au venit peste 200 de cetățeni.



Oamenii au apreciat reformele guvernării, în special reforma pensiilor, dar le-au cerut viitorilor deputați să facă unele schimbări.



"Cei care s-au pensionat acum 15 ani, au indexare de 7% - 8%, iar cei care anul trecut, au pensia aproape dublă față de cei pensionați acum 15 ani", a spus o femeie.



"Ca să funcționeze mecanismul corect, trebuia de făcut formula corect. Noi am am prezentat această formulă și am primit feedback din teritoriu, după care lucrăm ca să-l facem mai bun", a declarat Violeta Ivanov, vicepreședintele PDM.



Ulterior, democrații au mers în orașul Ocnița. Acolo, în jur de 500 de cetățeni s-au întâlnit cu candidatul din partea PDM pe circumscripția Ocnița, Vadim Lesnic.



"Într-un an de zile cât a făcut Partidul Democrat, 27 de ani toți aceștia de prin opoziție au fost la guvernare, n-au făcut nimic. Prin drumurile bune care s-au făcut la noi în localitate, prin proiectul "Prima Casă", care noi tinerii avem posibilitatea să ne procurăm o casă la noi, prin toate aceste proiecte bune de ridicare a salariilor, reforma pensiilor. Toate aceste lucruri, credeți-mă, este un efort enorm", a menţionat Vadim Lesnic, candidat PDM pe circumscripția nr.2, Ocnița.



Și alți membri ai Partidului Democrat au mers în satele din raionul Ocnița unde au discutat despre problemele localnicilor şi au identificat soluţii.



"Am avut o întâlnire foarte bună cu locuitorii care au spus că au simțit pe propria piele grija Guvernului față de ei. Ne-au spus că vor să mute grădinița din locația actuală în una nouă. Candidatul pe circumscripția uninominală și eu, în calitate de candidat, ne-am asumat că vom interveni și vom sprijini să soluționeze această problemă", a menţionat Ruxanda Glavan, candidat PDM pe circumscripţia naţională.



"Pe fiecare îl interesează cum va fi remunerat în continuare, ce perspective sunt, inclusiv, de ordin legislativ în ce privește salarizarea cetățenilor în sistemul bugetar, ceea ce privește pensiile, majorările, indexările. Am conturat unele activități pentru viitorul apropiat, ceea ce urmează după alegeri, în cazul în care menținem același curs, aceeași guvernare", a punctat Igor Vremea, candidat PDM pe circumscripţia naţională.



Oamenii spun că PDM este echipa care a demonstrat că îşi respectă promisiunile:



"- Susținem echipa Partidului Democrat. - Cum apreciați reformele lor? - Sunt foarte bune".



"Sunt bravo băieți! Drumuri au făcut. Ce au promis, văd că fac tot".



"Apreciem că dau la maternitate mamelor cadouri. Noi așteptăm să fie numai bine".



Caravana PDM va ajunge în toate localitățile din țară pentru a se întâlni cu alegătorii.