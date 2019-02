Caravana PDM, la Bălţi. Pavel Filip a vizitat o fabrică care a vândut peste hotare ulei de floarea-soarelui în valoare de peste un miliard de lei

O fabrică din Bălţi a vândut peste hotare, anul trecut, ulei de floarea-soarelui în valoare de peste un miliard de lei. Este unul dintre cei mai importanţi exportatori din ţară, iar administraţia afirmă că există capacitate mai mare de producţie, doar nu se găseşte materie primă necesară.

În cadrul caravanei electorale a PDM, întreprinderea a fost vizitată de premierul Pavel Filip. În ultimii ani, fabrica în care muncesc peste 500 de angajați, a fost modernizată.



"Atunci când situația economică din țară este stabilă, când sistemul bancar este sigur, avem perspectivă, avem parteneri de încredere, care vor să colaboreze", a menţionat Stela Astraveţkaia.



"Până nu demult, foloseam tehnică de prin anii '60. Am schimbat utilajele, filtrele, așa că acum poluăm aerul mult mai puţin. Întreprinderea a devenit mult mai eficientă din punct de vedere ecologic", a precizat Alexandru Şionica, angajat.



În cadrul întâlnirii, muncitorii au discutat cu membrii PDM despre cele mai importante preocupări: "Ar putea fi elaborare legi pentru limitarea exportului de materie primă, ca noi să putem asigura procesul de producere întregul an."



Premierul a avut o întâlnire şi cu angajaţii de la SA "RED Nord". Din 2018, aceștia beneficiază de tichete de masă:



"Suntem mulțumiți că avem tichete de masă, că avem lucru stabil în țară, că avem un viitor în care vom sta acasă și să nu umblăm peste hotare și să căutăm de muncă".



"Aș spune că este o prosperitate și visăm la o stabilitate. După cum s-a menționat este deja o stabilitate economică, o creștere economică".



Democrații au mers şi la Universitatea din Bălți unde s-au întâlnit cu profesorii.



"Acele inițiative pe care le are acum Guvernul cu certitudine sunt absolut benefice și noi asta o resimțim. Sau bursele majorate pe care le au studenții din domeniul științei și educației, sunt inițiative care merită să fie continuate și ulterior", a afirmat Natalia Gaşiţoi, rector USARB.



"Echipa PDM, pe care o reprezint, s-a orientat spre rezolvarea acestor probleme. Și dacă o să vedeți toate investițiile publice și sociale sunt anume orientate pentru a rezolva problemele cu care se confruntă oamenii nemijlocit", a declarat Pavel Filip.



Candidaţii PDM pe circumscripţiile uninominale din raionul Bălţi sunt Serghei Buzurnâi și Serghei Iordan.