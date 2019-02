CARAVANA PDM, ÎN SUDUL ŢĂRII: Democraţii au vorbit cu oamenii din Cahul şi Comrat

Gazificarea localităţilor din sudul ţării, modernizarea spitalelor şi îmbunătăţirea infrastructurii. Sunt câteva din solicitările locuitorilor din raionul Cahul şi Cantemir, exprimate în faţa candidaţilor democraţi. În cadrul caravanei electorale, reprezentanţii PDM au ajuns în satul Zîrneşti din raionul Cahul, unde oamenii au vorbit despre realizările guvernării din ultimii ani, în special majorarea salariilor, a pensiilor şi despre programele sociale."Avem aici alături de noi persoane sau o parte din persoane care şi-au asumat responsabilitatea în momente dificile pentru Republica Moldova. Şi-au asumat responsabilitatea să conducă această ţară când alţii stăteau în tufare.""A rămas lumea foarte mulţumită. Eu ca director am avut 2.200 şi acum am şase mii de lei. Sunt foarte mulţumită.""Când am luat o decizie, ne-am asumat-o. Şi dacă a fost o decizie că majorăm salariile şi pensiile, ne-am asumat-o şi am găsit bani în buget ca să facem sau să facem drumuri bune, sau să facem Prima casă", a spus vicepreşedintele PDM , Andrian Candu."Sunt un medic care doream să aduc cât mai mult aport. Intram în sala de operaţii urgente, apoi am schimbat unitatea de primire urgente. La un moment dat mi-am dat seama că chiar dacă e bine să tratezi copacii, am posibilitatea să tratez pădurile întregi", s spus candidatul PDM în circumscripţia nr. 43, Cahul, Oleg Creciun.Caravana PDM a ajuns şi la Cantemir. Oamenii au mărturisit că îşi doresc o infrastructură modernă."Prima vizită de lucru, ne convoacă toţi primarii din raion şi deja cu creioanele în mână începem a face program ca în patru ani de zile să ridicăm măcar la 80% gazificarea.""Este o problemă cu aprovizionarea cu apă şi canalizare, problema drumurilor există ca şi în toată ţara aşa cum la Cahul, aşa şi la Cantemir şi ne-om strădui împreună cu echipa locală să facem întradevăr lucruri bune", a spus candidatul PDM în circumscripţia nr. 42, Cantemir şi Cahul, Elena Bacalu.Circumscripția 42 include zece localități din raionul Cantemir și 26 din raionul Cahul.