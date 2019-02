Caravana PDM, în suburbiile Capitalei. Constantin Ţuţu s-a angajat să învestească și să lucreze cot la cot cu localnicii

Este vorba despre Constantin Ţuţu, candidatul Partidului Democrat la alegerile parlamentare în circumscripţia numărul 33. El le-a promis oamenilor că va continua să dezvolte infrastructura localităţilor, va construi reţele de apeduct şi canalizare, va repara şcoli, grădiniţe şi spitale. Subiectele au fost discutate în cadrul caravanei electorale a PDM "Vreau să vă mulţumim că aţi ajuns în comuna Băcioi şi nu ne-aţi ognorat. ""Eu mă angajez să lucrez aici cu voi de rând. Cel mai important lucru este canalizarea, aproape cea mai mare suburbie din Chişinău care nu are canalizare. Dar eu împreună cu colegii mei de la PDM , pentru că am promis la oameni eu o voi duce la bun sfârşit, pentru că dacă nu noi, atunci cine?", a declarat Constantin Ţuțu, candidat PDM în circumscripţia nr. 33, Chișinău."Câte este de perseverent pe ringul de sport, pe atâta este de calm când stă de vorbă cu oamenii, nu cred că mai este vreo altă persoană care să cunoască atât de bine probleme din Băcioi, cum le cunoaşte Constantin.""Partidul Democrat merge pe calea cea dreaptă şi în rând cu poporul. Îi dorim succese domnului Ţuţu, el este oglinda Băcioiului, este şi campion mondial. Asta înseamnă că mai puţin a vorbit şi mai mult a muncit. Succes."Şi asta deoarece, de 24 de ani deţine funcţia de primar al satului Budeşti. Dacă va ajunge deputat, Nina Costiuc îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea infrastructurii."Eu am mai spus la întâlnirile cu dumneavoastră că împreună cu toţi primarii din suburbii, care suntem 13 la număr să dezvoltăm infrastructura. Şi asta o vom face împreună cu echipa din partid", a spus Nina Costiuc, candidat PDM în circumscripţia nr.32, Chişinău."Fac parte din una dintre tinerele familii care a beneficiat de programul "Prima Casă". Era pentru noi ceva ireal să avem o locuinţă. Vreau să vă mulţumesc, este ceva wow şi sunt sigur că vor mai fi ceva proiecte pentru noi.""Aveţi şi copii? - Da, avem un copil şi îl aşteptăm şi pe al doilea. CANDU - Înseamnă ca majorarea indemnizaţiei la naşterea copilului, taman pică la timp. Cu zece mii de lei deja poţi să naşti, poţi să faci copii. Şi cu 200 de lei lunar pentru fiecare copil, până la vârsta de 18 ani.""Suntem acea familie care vrea să rămână şi să muncească acasă, am copil care merge aici la grădiniţă şi un soţ care munceşte tot pentru Moldova. De mai bine de un an de zile, noi am simţit un suport maxim", a menționat Andrian Candu, vicepreşedintele PDM