Caravana PDM a ajuns la Telenești. Va fi construit un parc industrial care va crea locuri de muncă acasă

Deschiderea unui parc industrial regional, reabilitarea drumurilor şi reparaţia instituţiilor medicale în raionul Teleneşti. Sunt doar câteva dintre proiectele pe care vrea să le pună pe roate Vadim Lelic, candidat la funcţia de deputat în circumscripţia numărul 14, susţinut de Partidul Democrat. Vadim Lelic a vorbit despre planurile sale în cadrul caravanei electorale a PDM. Democrații s-au întâlnit cu medici, bibliotecari şi oameni de afaceri.

Printre proiectele de amploare care vor fi realizate la Teleneşti este construcţia unui parc industrial regional, cu până la o mie de locuri noi de muncă, pentru care au fost alocate 10 hectare de teren. Vadim Lelic, care în 2015 a câştigat al treilea mandat de primar, spune că acest lucru înseamnă mai multe investiţii.



"Cel mai important proiect care se discută acum în localitate, pentru că numai aşa putem dezvolta localitatea economic, dacă vom oferi cetăţenilor locuri de muncă la noi acasă, aici în Teleneşti", a declarat Vadim Lelic, candidat PDM pe circumscripţia 14 Teleneşti.



Vadim Lelic a mai spus că în Teleneşti urmează să fie reparaţi aproximativ şase kilometri de drum şi pavaţi peste 14 mii de metri pătraţi de trotuare. Un alt proiect ţine de extinderea reţelelor de canalizare. Până acum au fost investiţi 30 de milioane de lei, dintre care, 20 de milioane de lei au fost alocaţi de Guvern.



"Suntem cred că unica localitate din Republica Moldova unde am acoperit în jur de 70 la sută de populaţie care să beneficieze de serviciile astea şi sper pentru viitorii ani că vom reuşim să reconstruim de fapt toate artele principale cu sistem de canalizare", a spus Vadim Lelic, candidat PDM pe circumscripţia 14 Teleneşti.



Biblioteca din Teleneşti este un punct de atracţie al orașului, dotată cu calculatoare şi unde sunt organizate mai multe cursuri de instruire în domeniul IT. Oamenii care îşi petrec timpul liber aici mai vin să înveţe engleza, să facă sport sau să gătească. Directoarea bibliotecii a invitat-o pe preşedintele democrat al raionului Teleneşti, Diana Manoli, să participe la una dintre activităţile organizate aici.



"- Avem o iniţiativă anul acesta: Reţeta de duminică, unde oamenii în funcţii publice vin în altă postură aici în faţa comunităţii şi vorbesc simplu despre viaţa lor.

- Acceptaţi provocarea?

- Accept cu mare drag.

- Ce o să gătiţi?

- O plăcintă găgăuză. Este foarte uşor de pregătit."



Dăpă ce au vizitat sălile bibliotecii, membrii caravanei PDM au făcut cunoştinţă cu o profesoară de franceză.



Membrii Caravanei electorale s-au întâlnit şi cu medicii de la Spitalul Raional care au salutat reforma salarizării, așteptată de mult timp.



"A fost simţitor şi salutabil faptul că tinerii specialişti s-au apropiat cu salariul aproape de medicii cei care suntem cu un staj mai mare."



"Chiar e prioritatea numărul unu pentru următoarea perioadă de timp să se găsească soluţii astfel încât în general oamenii să nu plece din ţară şi noi credem că s-au făcut unele chestiuni despre care putem să vorbim, dar în mod special, bineînţeles, medicii să rămână acasă", a menționat Andrian Candu, vicepreşedinte PDM.



Vadim Lelic i-a mulţumit echipei Partidului Democrat din Moldova pentru că i-a oferit şansa reală de a deveni portavocea locuitorilor din Teleneşti în parlament.



"Noi avem unica şansă acuma să ne reprezinte pe noi, din circumscripţia Teleneşti, un om care a fost alături de dvs 12 ani nu prin vorbe, dar prin fapte, acela care a locuit alături de dvs 46 de ani, în afară de cinci ani cât am fost student la facultatea Ion Creangă", a declarat Vadim Lelic, candidat PDM pe circumscripţia 14 Teleneşti.