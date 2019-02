Caravana PDM a ajuns la Străşeni. Candidatului Pavel Filip, mai aproape de oameni, pentru a le înţelege aşteptările

Reabilitarea drumurilor, construcţia apeductelor, a canalizărilor, dar și atragerea investiţiilor sunt doar câteva dintre priorităţile candidatului PDM din circumscripţia 20, Pavel Filip.

Însoțit de o echipă de democrați, acesta a vizitat orașul Strășeni în cadrul caravanei electorale PDM. Candidatul democrat s-a întâlnit cu sute de oameni pentru a le înțelege mai bine așteptările.



În 2018, în raionul Străşeni, în cadrul programului "Drumuri bune" au fost reabilitați 30 de kilometri de drum.

Pavel Filip afirmă că până la sfârșitul acestui an în satele din raion vor mai fi reparați 70. Candidatul PDM i-a vizitat pe drumarii din Strășeni pentru a se convinge dacă și în acest an sunt gata să se implice în proiecte noi.



"Când lucrăm noi, avem de lucru, avem salarii, mai angajăm oameni, aşa procedează, de fapt, statele independente. Şi eu îmi doresc foarte mult să avem dezvoltată această infrastructură, capacitate, ca să putem singuri să beneficiem, de ce să plătim la alţii", a spus Pavel Filip, candidat în circumscripţia 20.



Şeful societății "Drumuri Străşeni" spune că, datorită programului "Drumuri Bune", întreprinderea s-a dezvoltat considerabil. Față de 2017, cifra de afaceri în 2018 a crescut de trei ori, până la 146 de milioane de lei. Acest lucru a permis şi majorarea salariilor.



"În prezent, avem aproape opt mii de lei salariul mediu pe întreprindere. Unii angajaţi au depăşit salariul de 10, 12 mii, vorbesc despre clasa muncitoare, şoferi, mecanizatori", a spus Vladimir Croitor, directorul S.A. "Drumuri Străşeni".



O altă prioritate a candidatului Pavel Filip este atragerea investiţiilor, despre care a discutat cu angajaţii unei fabrici de vin din oraşul Străşeni. Deşi este o companie mică, vinul produs aici ajunge în mai multe ţări ale lumii.



"Cu cât mai multe locuri de muncă, cu atât mai mare va fi concurenţa şi atunci antreprenorii cor începe a trage oamenii de la unul, de la altul. Asta înseamnă că vor începe a plăti salarii mai mari", a mai spus Filip.



Din caravana electorală a făcut parte şi preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, care a avut doar cuvinte de laudă pentru Pavel Filip.



"Tot ce s-a făcut în ţară, s-a făcut prin Guvern, cu ajutorul Guvernului şi cu implicarea, cu dedicaţia candidatului pe care îl aveţi. Eu nu fac abuz spunând că este cel mai bun candidat, pentru că, vă daţi seama că noi, la cârma Guvernului, am pus cea mai bună persoană", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele Partidului Democrat din Moldova,.



Şi oamenii din Străşeni au apreciat activitatea lui Pavel Filip, în calitate de premier, fiind convinși că acesta le va reprezenta interesele în următorul Parlament aşa cum se cuvine:



"Activez în primărie de 50 de ani, primar, consilier. Eu aşa schimbări radicale în primării nu am văzut decât în ultimii trei ani. Foarte multe se dezvoltă la sate".



"De mulţi ani activez, chiar de la 20 de ani, şi parcă nici nu simţeam că facem afaceri. Acum, într-adevăr sunt schimbări. Am încredere în dumneavoastră".