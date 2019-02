CARAVANA PDM A AJUNS LA ORHEI. Oamenii cer democraţilor să continue proiectele iniţiate

Caravana democraţilor a ajuns şi la Orhei. Echipa PDM a vizitat mai multe întreprinderi din oraş, dar s-a întâlnit şi cu locuitorii din satul Chiperceni şi Pohrebeni din acelaşi raion.

În cadrul întâlnirilor, oamenii le-au vorbit democraţilor despre problemele cu care se confruntă

şi n-au ezitat să ceară şi soluţii pentru ele.



La una dintre fabricile vizitate, preşedintele Parlamentului, Adrian Candu s-a arătat impresionat de sortimentul larg de produse. Întreprinderea îşi exportă produsele în peste 35 de ţări din lume.



"În toate magazinele din Ucraina, mai ales în farmacii dacă mergeţi veţi găsi.

- Iată copii mei asta iubesc. Îşi iau din asta la şcoală, la grădiniţă. - Am mai descoperit câteva produse pe care nu am ştiut că le aveţi, mai ales dulceţurile astea faine."



Democraţii au vizitat şi o fabrică de textile din oraş cu circa 100 de angajaţi, care produce haine pentru diferite branduri internaţionale.

Aici, echipa PDM a fost asaltată de întrebări, dar şi rugată să continue proiectele începute, în special "Prima Casă" şi "Drumuri Bune", dar să implementeze şi altele menite să creeze condiţii mai bune de trai pentru oameni.



"Domnule Candu, vrem să vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenţa. Ne-a făcut plăcere să vă ascultăm. Şi totuşi avem aşa o rugăminte. Faceţi toate condiţiile pentru lumea asta care a rămas în ţară, să aibă un salariu foarte bun, să putem lucra, să nu ne ducem, să nu se ducă copii noştri. - De asta şi vrem să creăm locuri de muncă, să dăm salarii să poată să-şi procure locuinţă prin programele statului, să aibă medicină şi educaţie ca lumea."



Vasile Costin, candidatul PDM în circumscripţia nr. 18, care include 13 localităţi din Orhei şi opt din Călăraşi, le-a spus că are soluţii concrete.



"Am o experienţă de 28 de ani în acest domenii, în diferite domenii ale economiei naţionale. Voi veni cu soluţii, am unele proiecte pentru dezvoltarea mediului de afaceri", a spus candidatul PDM pe circumscripţia 18, Vasile Costin.



Ulterior, Adrian Candu s-a deplasat prin oraş cu echipa sa. Oficialul a întâlnit în stradă un meşter hand-made de la care a cumpărat mărţişoare pentru apropiaţii săi.



"Am două fete în familie. Mai am încă doi băieţi, şi pentru băieţi vreau. Nici nu m-am gândit că am să vin la Orhei şi am să cumpăr mărţişoare. Încă unul să il aţi lui domnul . Președintelui de partid, domnul Plahotniuc? Da. Dumnealui o

să-i placă foarte mult."



La întâlnirea cu locuitorii din Chiperceni şi Pohrebeni, democraţii le-au vorbit oamenilor despre rezultatele activităţilor din ultimii ani, dar şi despre ceea ce-şi doresc să facă mai departe.



"Nu doar să le facem pe acestea, dar să găsim posibilităţi ca oamenii să rămână în ţară sau să revină în ţară. Doar în anul 2018 noi am reuşit prin tot suportul pe care l-a adus statul oamenilor de afaceri şi stabilitatea economică care există în ţară am reuşit să creăm peste 60 de mii de locuri de muncă", a spus preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.



Tudor Golub, candidatul PDM în circumscripţia nr. 19, care cuprinde şi aceste două localităţi din raionul Orhei, este convins că având sprijinul cetăţenilor poate realiza toate angajamentele asumate până acum.



"Sunt convins că noi împreună vom putea să realizăm ce ne-am asumat, să facem acces în toate satele din raionul Orhei. Vom implimenta proiectul de iluminat stradal, vom extinde apeductul, sistemul de canalizare, gazoductul. Vom investi în toate obiectivele de menire culturală şi socială", a spus candidat PDM, Tudor Golub.