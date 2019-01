Caravana PDM a ajuns la Nisporeni. S-a discutat despre prioritățile și soluționarea problemelor locuitorilor

Caravana Partidului Democrat, condusă de Vlad Plahotniuc , liderul PDM și candidat în circumscripţia Nisporeni, a ajuns ieri la baştina acestuia, unde preşedintele democraţilor a fost întâmpinat cu multă căldură de oameni."Programul intens de la opt dimineaţa, până la 7-8 seara, cu câte patru, cinci întâlniri pe zi, evident că este unul extenuant, dar este extrem de plăcut atunci când oamenii sunt pozitivi, când oamenii apreciază", a spus Ruxanda Glavan, candidat PDM "Noi aşa ne inspirăm la proiecte.""Acest drum este inclus pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi proiectare. Ţinând cont că beloruşii au experienţă bună şi la drumurile din beton, vedem diferite posibilităţi, fezabilitatea va arăta cum facem, cu beton sau asfalt şi după asta se poate de inclus şi la finanţare", a declarat Anatol Usatîi, secretar de stat la Ministerul Economiei."Acum e mai bine, s-a computerizat lucrez la calculator, iată, la vârsta mea, mă descurc", a zis Maria Luca, poştaş."Spuneţi aşa, acum sincer, e mai bine decât a fost sau e mai rău?E mai bine.""Micşorarea de la 61 la 101 de deputaţi. Anume Partidul Democrat este unul dintre primii care se afirmă, să votăm reducerea. Anume de ce? Vreau să aud câteva argumente.""Noi ne-am inspirat din sondaje şi din ceea ce au cerut oamenii. Pentru că noi facem ceea ce, de fapt, vreţi voi", a declarat Vlad Plahotniuc , candidat în circumscripţia nr. 17, Nisporeni.Chiar şi aşa, el a construit cu propriile forțe o casă, însă drumul până la ea este greu de parcurs."Drumul este de pământ şi acum sta la rude, pentru că nu am acces la casa mea şi, încă o problemă, nu este apă. Şi, încă ceva, în această vară m-am logodit, la vară vreau să fac nunta şi vreau să vă invit la nunta mea", a spus Valeriu Agheorghiesei, locuitor al raionului Nisporeni."Din respect pentru ceea ce aţi reuşit să faceţi, aţi construit o casă, ori, cu colegii găsim soluţii, ori vin eu şi construiesc drumul acolo, pentru că, la nuntă nu am să pot veni", a menționat Vlad Plahotniuc , candidat în circumscripţia nr. 17, Nisporeni."Noi suntem popor unit. Vrem o ţară şi un partid. Să votăm, neapărat, doar Partidul Democrat. Cine e cu mintea trează, doar cu Plahotniuc votează. Domnul Vlad, ca deputat, şi Partidul Democrat.""Să fie o recunoştinţă, sau să fie o aprecierie a lucrurilor pe care le-am făcut aici, în Nisporeni, ca să pot şi eu, în următorul Legislativ, să spun că eu am suportul oamenilor din Nisporeni", a declarat Vlad Plahotniuc , candidat în circumscripţia nr. 17, Nisporeni.