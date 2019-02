Caravana PDM a ajuns la Hânceşti. Localnicii susţin Partidul Democrat: Sunt oameni care nu vorbesc, dar fac fapte (VIDEO)

Un bun exemplu în acest sens sunt şiAcolo a ajuns şiPrima oprire a fost la o fabrică de confecţii din oraşul Hânceşti, acolo unde lucrează 150 de femei."În baza programului Prima Casă, tinerele familii au ocazia cu ajutorul statului, dar tânăr potrivit legii respective, poţi să fii până la 45 de ani, au posibiliatatea să cumpere o locuinţă. Sau de exemplu mamele care urmează să nască vor avea indemnizaţii mai mari. Şi indemnizaţia la naşterea copilului a crescut în ultimii doi ani de la trei mii până la şase mii şi ne propunem să o majorăm până la zece mii de lei", a menţionat Andrian Candu, vicepreşedinte PDM "În ultimii trei ani s-au schimbat foarte multe, condiţiile sunt bune. S-a văzut că de când au venit ei la putere sunt schimbări în ţara noastră şi cred că schimbări o să fie mai bune", a spus Liliana Cazacu, angajată."Ştiţi ce vă rugăm noi în viitor, chiar dacă partidul Democrat o să fie majoritatea la putere, rog ca în toate ministere să fie puşi oameni care au profesie pe ministerul dat"."Noi când am venit la guvernare, Guvernul în general avea 16 ministere. Nu, ţărişoara asta a noastră mică nu are nevoie de 16 ministere şi noi guvernul am scăzut la 9 ministere. Şi din acei nouă puşi foarte mulţi dintre ei nici nu au legătură cu PD pentru că au fost puşi oameni profesionişti", a declarat Andrian Candu.Pentru a încheia renovarea edificiului mai sunt necesare zece milioane de lei."Republica Moldova nu este doar municipiul Chişinău şi atunci când noi vom dezvolta regiunile vom avea o altfel de ţară şi o altfel de dezvoltare. Şi sunt convins că astăzi domnul preşedinte văzând acest edificiu frumos aici la Lăpuşna, sunt convins că noi în echipă vom soluţiona", a subliniat Alexandru Botnari, candidat PDM circumscripţia uninominală nr. 38."-S-au majorat salariile de la 1 decembrie? -Desigur. -Şi cum? Oamenii sunt mulţumiţi?-Mulţumim"."-Vorbeam despre salarii. S-au majorat? -Da, mulţumim"."Ne-am străduit de fiecare dată să punem în capul mesei valorile omeneşti. Şi am trăit cu nevoile la toţi cetăţenii din raionul nostru şi atunci când am fost în halat alb şi acum cât am fost preşedinte", a punctat Gheorghe Buza, candidat PDM circumscripţia uninominală nr. 39."Pe 24 februarie voi merge pentru prima dată la vot. Aş îndemna şi alţi tineri să se reîntoarcă în ţară, pentru că Moldova are viitor şi pentru că împreună putem contribui la viitorul ei"", a spus un tânăr."Sunt oameni de încredere şi sunt oameni care nu vorbesc, dar fac fapte", a punctat un localnic.