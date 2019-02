Caravana PDM a ajuns la Cimişlia. Echipa democraţilor s-a întâlnit cu oamenii de afaceri din localitate

Pentru a-i aduce acasă pe moldovenii plecaţi, trebuie create locuri noi de muncă şi condiţii cât mai bune pentru afaceri. Este declaraţia premierului Pavel Filip, făcută în timpul unor întâlniri cu businessmani din raionul Cimişlia.

Prim-ministrul i-a îndemnat să continue să-şi extindă afacerile, întrucât reformele care vor continua îi va ajuta.



Caravana PDM în frunte cu Pavel Filip a ajuns în raioanele Basarabeasca şi Cimişlia, pentru a-l promova pe candidatul de pe circumscripţia 40, Dumitru Diacov. Membrii PDM au vizitat şi o fabrică din oraşul Cimişlia unde sunt cusute haine pentru un brand britanic. Atelierul a fost deschis acum un an şi are 140 de angajaţi. Croitoresele sunt mulţumite că au unde munci.



"În genere, nu ştiam să cos la maşină şi credeam că nu o să mai învăţ niciodată. Dar uite că până acum, îmi merge. Oamenii au crezut în mine şi eu am reuşit", a comunicat un bărbat.



"Că s-au deschis locuri de muncă suntem foarte mulţumiţi, pentru că avem familii şi suntem pe loc", a spus o femeie.



Investițiile au fost făcute de un cuplu de cetățeni străini: el britanic, iar ea româncă.



"Cum a spus domnul prim-ministru, a adus mulţi investitori. Dânsul nu ştie că şi pe noi, oarecum, ne-a adus aici. Cum? Dânsul a adus un mare investitor în Bălţi şi acel investitor ne-a convins pe noi că este o ţară bună de dezvoltat afaceri", a spus Laura Soloduhin, investitor.



Pavel Filip s-a întâlnit şi cu alţi oameni de afaceri din raion. Cu ei, premierul a discutat despre programul pro-business, amnistia fiscală şi reducerea numărului instituţiilor de control, reforme făcute cu scopul de a crea condiţii mai bune pentru mediul de afaceri.

Reprezentanta unei fabrici avicole a pus în discuţie o altă problemă cea legată de impozite. Femeia spune că este taxată cu 8 la sută atunci când procură cereale şi plăteşte 20 la sută TVA-ul atunci când vinde produsul finit.



"Într-adevăr, noi suntem obligaţi să luăm credite ca să luăm TVA-ul acesta", a menţionat aceasta.



"Este o întrebare pe care am auzit-o de o mie de ori şi sarcina Ministerului de Finanţe este să vină cu o propunere concretă, cum noi rezolvăm această problemă."



Caravana PDM a vizitat şi satele Abaclia şi Sadaclia din Basarabeasca. Candidatul democraţilor în această circumscripţie este preşedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov.



"Eu am un program consultat cu toţi primarii din această circumscripţie şi reeşind din doleanţele fiecărui primar, am construit programul pentru următorii patru ani de zile. Sigur că ele sunt foarte diverse aceste teme: şi drumuri, şi şcoli, şi canalizare, şi apă potabilă, lucruri care necesită a fi realizate în această zonă", a declarat Pavel Filip, candidat PDM pe circumscripţia 20.



Pentru circumscripţia numărul 40, Dumitru Diacov se va lupta cu alţi cinci candidaţi, printre care socialistul Petru Pușcari, Domnica Manole de la Blocul PAS-PPDA sau independentul Gheorghe Răileanu.