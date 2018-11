Caravana emigranţilor care a pornit din Honduras spre SUA a ajuns în oraşul mexican Pijijiapan

Foto: adevarul.ro

Caravana emigranţilor care a pornit din Honduras spre Statele Unite la mijlocul lunii trecute a ajuns în oraşul mexican Pijijiapan. Deşi mai au de parcursul pe jos aproximativ trei mii de kilometri, oamenii sunt deja lipsiţi de puteri. Maturii şi copiii dorm sub cerul liber şi se spală în râuri. Printre emigranţii care s-au pornit la acest drum lung este şi o familie formată din cinci membri. Cel mai mic dintre ei încă nu a împlinit vârsta de doi ani. Micuţul a răcit şi a făcut febră, dar părinţii lui spun că nu au de ales şi îşi vor continua drumul. O altă femeie care s-a alătura caravanei şi-a lăsat acasă întreaga familie.



"Mi-am luat rămas bun doar de la fiicele mele, nu şi de la întreaga mea familie. Le-am spus că voi încerca să ajung în Statele Unite. Vreau să fac acest efort şi cred că Dumnezeu mă va ajuta să reuşesc."



Oamenii au auzit că preşedintele american, Donald Trump, a cerut mobilizarea armatei la graniţa cu Mexic pentru a-i împiedica să intre în Statele Unite, aşa că se gândesc să solicite azil.



"Nu am un vis foarte mare. Vreau ca Dumnezeu să mă ajute să ajung la destinaţie. Nu ştiu ce îşi doresc ceilalţi oameni de aici, dar visul meu este să lucrez din greu pe parcursul a patru sau cinci ani şi să-mi cumpăr o casă. Eu nu am unde locui."



La mijlocul lunii trecute, 200 de oameni au pornit din Honduras cu speranţa că vor avea o viaţă mai bună în Statele Unite. Pe drum li s-au alăturat alte sute de persoane. Grupul s-a înmulţit rapid, iar acum sunt peste 5000 de emigranţi. Ei au trecut prin El Salvador, apoi prin Guatemala şi, deşi autorităţile mexicane au închis frontiera, aceştia au intrat ilegal în ţară.