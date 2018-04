Caravana de Paşti din satul Calfa. 350 de bătrâni au fost invitaţi la un concert susţinut de cei mai mici locuitori

Foto: publika

Paştele a fost mai frumos pentru 350 de bătrâni din satul Calfa, raionul Anenii noi. Persoanele trecute de vârsta a treia au avut parte de un concert şi au primit daruri de la autorităţile publice locale: pască, dulciuri şi ouă roşii. Bunătăţile au fost sfinţite de preotul din sat.



La centru de bătrâni din localitate au fost invitat toţi vârstnicii din sat.



"Vă dorim un paşte fericit. - Mulţumesc. - Un paşte fericit. - Badaprosti. "



"Iaca o pască, ouă, dulciuri. Mulţumim frumos, să le de-a domnul Dumnezeu sănătate şi bucurie."



"Tare mi-a plăcut şi concertul şi paştele şi primarul nostru doamna Liuda şi ii mulţumesc şi ei."



"Totul a fost normal şi dă domane să ne mai întâlnim şi de bine să ne auzim.O pască am primit şi o să vină nepoţii şi nepoatele şi tot o să facem. "



Pentru cei care nu au putut veni la eveniment, surprizele au venit acasă.



"Să vină nepoţii, să vină toate rudele şi să gustați din pâinica sfinţită. - Mulţumesc. - Eu vă iubesc."



"Ne acordă atenţie tot timpul. Mulţumim.- Noi cât am fost mai tineri am reuşit peste tot, dar acum ne mai dor picioarele", a spus Vasile și Ludmila Racu, locuitorii a satului Calfa.



Primarul localităţii spune că a devenit deja o tradiţie ca în ajun de Paşte să bucure inimile oamenilor.



"Suntem acel licăr care le aducem de fiecare date în sufletul persoanelor mai necăjite ca noi. Sunt persoanele vulnerabile care sunt lipsite de forţele fizice şi deseori de cele materiale", a zis Ludmila Ceaglic, primarul satului Calfa.



Şi în acest an, Consiliul raional a procurat 1000 de cozonaci pentru a-i împărţi persoanelor nevoiaşe din cele 26 de localităţi.



"Aşa a fost la prima ediţie 1000 de păşti dusă în fiecare localitate şi aşa este şi la a doua a fost şi la a treia fix aşa. Acei bătrâni au fost selectaţi care au mai puţine şanse de a avea acea pască pe masă", a declarat Sergiu Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi.



Caravana de Paşte din satul Calfa este organizată pentru al treilea an consecutiv.