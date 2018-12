CARAVANĂ DE CRĂCIUN LA CEADÂR. Moș Crăciun şi zeci de copii au colindat prin localitate

Moș Crăciun a făcut fericiţi zeci de copii, dar şi adulţi, din satul Ceadâr, raionul Leova.

Bătrânelul, ajutat de Alba ca Zăpada și 30 de spiriduşi, a umblat aseară prin localitate pentru a vesti venirea noului an și i-a felicitat pe localnici.



„ La mulți ani!”



Oamenii au ieșit din case ca să-l vadă pe Moș Crăciun, iar acesta le-a împărțit dulciuri.



„ E super, extraordinar, ceva nou pentru localitate, copiii sunt foarte bucuroși și chiar așteaptă până în deal, toți așteaptă Caravana de Crăciun. ”



„ Foarte frumos, dacă ar fi în fiecare sat așa, ar fi foarte frumos.”



„ Da ea prevestește venirea sărbătorilor la satul nostru Ceadâr care toți o așteaptă și o iubesc sărbătoarea asta de Anul Nou.”



Şi ajutorii moșului au venit cu un mesaj de felicitare.



„Le urez multă sănătate, un An Nou fericit și mult spor în toate.”



„ Asta este primul an când particip. E foarte bine.

- Ce anume îți place?

- Totul, absolut totul, mai ales Moș Crăciun.”



„ Îi felicit, le urez sărbători fericite, mulți ani înainte .”



Cea care a organizat totul este Viorica Bărbuță, o localnică. Femeia spune că ideea i-a venit după ce s-a întors acasă din Spania.

Acolo, a văzut astfel de caravane şi s-a gândit că și ea ar putea să aducă zâmbete pe faţa consătenilor săi.



„ Pentru ei e ceva nou, la noi oamenii nu-s obișnuiți cu așa fel de sărbători, da bine îs curioși să vadă cum o să fie. Babe de zăpadă, brăduți, avem de toate, ne-am stăruit să cuprindem așa un spectru mai larg de eroi”, a spus locuitoarea satului Ceadâr, raionul Leova, Viorica Bărbuță.



Și autorităţile locale au contribuit la organizarea evenimentului, care se desfăşoară pentru a doua oară.



„Sperăm ca să intre ca tradiție chiar și de fiecare an cred că o să îmbunătățim această tradiție. E foarte bună, fiindcă sătenii practic așa ceva nu prea au văzut, bravo lor și le mulțumim”, a spus primarul satului Ceadâr, raionul Leova, Mihai Tabac.



La finalul caravanei, toți s-au adunat în fața primăriei unde a fost organizat și un concert. Copiii au colindat și au urat de bine.