CARAVANA de CRĂCIUN a ajuns la Străşeni. Copii unei şcoli de tip internat, bucuroşi de venirea Moşului

Moş Crăciun nu i-a uitat pe cei 33 de copii de la internatul din oraşul Străşeni. Încărcat cu daruri, bătrânul a fost întâmpinat cu multă căldură. Cadourile au fost oferite în cadrul Caravanei de Crăciun.



Copiii au avut parte de un spectacol pregătit special pentru ei. Aceştia l-au aşteptat cu sufletul la gură pe Moş Crăciun, căruia i-au cântat colinde.

Iată ce spun aceştia despre surpriza Moşului.



"Eu mă simt foarte bucuroasă că am avut aşa oaspeţi, chiar mulţumesc că au venit să ne facă aşa o supriză minunată şi să ne bucure pe toţi copii care suntem aici".



"Acestea sunt nişte dulciuri care le-am aşteptat demult. Noi când le mâncăm ne îndulcim şi ne amintim de oaspeţi."



"Am emoţii foarte mari, pentru că demult n-au venit aşa mulţi oaspeţi."



Împreună cu Moş Crăciun şi Alba ca Zăpada, în vizită la copii au venit şi câţiva voluntari, care au organizat mai multe jocuri distractive.



"Am vrut ca aceşti copii tot să aibă zile fericite şi zâmbete pe faţă", a declarat Lilea Glazunov, voluntară.



Reprezentanţii instituţiei au adus mulţumiri organizatorilor.



"Auzeau vreo maşină ceva scoteau căpuşorul pe geam să vadă dacă vin oaspeţii", a spus Galina Donici, educatoare la şcoala-internat din Străşeni.



"Am fost plăcut surpinşi de un şir de activităţi, cadouri, jocuri distractive, discotecă şi mul-umim foarte mult", a spus Constantin Ioniţă, directorul şcolii.



În acest an, Caravana de Crăciun este la cea de-a 20-a ediţie.



"Este a treia zi de Caravană. Urmează să plecăm în total în 23 de localităţi şi vrem să proiectăm zâmbetul pe faţă la 2.950 de copii", a menţionat Pavel Bas, coordonator al Caravenei de Crăciuni.