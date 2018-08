CARANTINĂ LA GIURGIULEȘTI! Într-o gospodărie a fost confirmată pesta porcină

foto: publika.md

Carantină timp de 45 de zile în satul Giurgiulești, din raionul Cahul, după ce a fost confirmată pestă porcină într-o gospodărie din localitate. Pentru a nu permite răspândirea virusului a fost interzisă vânzarea şi sacrificarea porcilor.



După ce a rămas fără două animalei, Vera Arabaji a anunțat ANSA. Probele prelevate de specialişti au confirmat că au murit din cauza pestei. Ulterior, s-au luat analize şi de la alţi opt porci.



"Cele opt probe prelevate au fost pozitive. Toți porcii au fost arşi, prelucrați și îngropați. Locul unde erau ţinute animalele a fost dezinfectat", a spus Serghei Maximenco, șef de direcție, DRSA Cahul.



Vera Arabaji spune că de zece ani creşte porci. Pentru că este sursa de venit a familiei, acum a rămas în pierderi mari.



"Nu suntem bucuroși de ce s-a întâmplat, dar dacă s-a întâmplat la noi, o primim cum este. Ne-au căzut capete de porci cam multe la care am muncit la dânșii cu sudoare", a spus Vera Arabaji, locuitoare a satului Giurgiulești, Cahul.



Inspectorii ANSA merg în fiecare gospodărie şi informează oamenii despre măsurile pe care trebuie să le ia.



- În caz de se îmbolnăvește porcul dvs. sau altceva, apelați pe numerele date. Noi venim și vedem cazul că e focar, boală sau nu e boală.



- Am început să facem curățenie la animale. Ne folosim de indicațiile care ni le dau medicii veterinari.



- O persoană doar să le dea mâncare, apă, să avem grijă de dânșii.



Satul este traversat zilnic de sute de maşini care trec frontiera, aşa că la ieșiri și intrări au fost instalate filtre.



"Avem un flux foarte mare de mașini de mare tonaj. În jur de 120 - 130 de unități de transport care tranzitează zilnic localitatea, în afară de mașinile mici care sunt 50 - 60 și va fi o dificultate să efectuăm dezinfecția la fiecare unitate de transport", a spus Tatiana Gălăţeanu, primarul satului Giurgiulești, Cahul.



"Noi vom găsi soluții împreună cu Guvernul, cu ANSA, cu autoritățile publice de nivelul unu și doi. Va fi trimisă o instalație mecanizată aici în teritoriu care va fi pusă în funcțiune", a spus Ion Groza, președintele raionului Cahul.



Cel mai recent caz de pestă porcină a fost înregistrat la Vulcănești, unde au fost găsite două animale moarte lăsate pe marginea unui traseu. Iar de la începutul acestui an, au fost depistate focare în raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, Ceadîr-Lunga și Taraclia.