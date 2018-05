Caracatițele sunt extraterestre. Ce este panspermia, teoria care ar explica totul

Caracatițele sunt foarte-foarte ciudate. Maestre ale deghizării, au nu mai puțin de opt brațe și se pot scufunda la sute de metri adâncime. În plus, se spune că sunt și foarte inteligente.

Iar acum, un grup de 33 de oameni de oameni de știință de la institute respectate în toată lumea sugerează că aceste creaturi bizare ar putea să fi evoluat din material organic extraterestru ajuns pe Terra prin intermediul cometelor. Cercetarea lor a fost publicată în jurnalul științific Progress in Biophysics and Molecular Biology și se bazează pe o teorie mai veche, cunoscuta sub numele de panspermie, scrie digi24.ro.

Panspermia spune că microbi, viruși sau chiar forme de viață microscopice au călătorit prin spațiu, migrând de pe un asteroid pe altul prin coliziuni, și au ajuns într-un final pe planete cu totul noi. Pe o planetă cum este Terra, care poate susține viața, acestea s-au înmulțit, au evoluat și au rezultat în forme de viață noi.

Este o teorie amuzantă, însă este conjuncturală și nu se bazează pe o cercetare originală. Tocmai de aceea, mai mulți oameni de știință s-au grăbit să o contrazică. Profesorul Universității Harvard Avi Loeb a declarat pentru Newsweek că lucrarea ridică o „interesantă, dar controversată posibilitate”.

Dacă oamenii vor găsi într-o zi dovada existenței extratereștrilor, vor putea compara ADN-ul lor cu cele existente pe Terra. Până atunci, caracatițele rămân pământene și foarte ciudate.