CĂPUȘELE, ÎN ACȚIUNE. Odată cu creșterea temperaturilor, numărul persoanelor cu mușcături s-a dublat

Odată cu creșterea temperaturilor, numărul persoanelor, care ajung la Institutul de Urgență cu mușcături de căpușe, s-a dublat. Potrivit medicilor, dacă acum o lună, pe zi ajungeau câte cinci pacienți, acum se înregistrează peste 20 de adresări, zilnice. Specialiștii explică acest lucru prin faptul că temperaturile din această perioadă sunt favorabile pentru căpușe și atenționează oamenii să se protejeze.

”Adresările sunt mai dese în partea a doua a zilei, după picnicuri când oamenii se întorc acasă și observă cineva că are un corp străin în anumite locuri și se adresează la noi, la urgență”, a declarat Vasile Șovgur, șeful Departamentului de Urgență.





Solicitați sunt și medicii de la Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile. Aceștia spun că în ultima săptămână s-a mărit numărul de adresări. Dermatologii spun că prin înțepătura unei căpușe infectate se pot transmite maladii grave.

Cea mai răspândită este boala Lyme, numită și Borelioză. Aceasta se manifestă printr-o eruptie roșie extinsă, circulară, iar simptomele sunt asemănătoare gripei.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, numărul persoanelor infectate cu această boală este în creștere. Dacă în anul 2017 au fost înregistrate 113 cazuri, atunci anul trecut, cifra a ajuns la 197.





”Dacă nu se tratează la timpul corespunzător, duc la complicații mari ca dureri în articulații, poate să apară o conjuctivită, poate să apară o miopie, dureri de cap”, a declarat Rodica Bodrug, medic dermatolog.





Cei care au fost mușcaţi de căpuşă spun că au apelat imediat la ajutorul specialiştilor.



”Eu am încercat s-o scot, dar s-a rupt și am mers la policlinica nr.12 și medicul a prelucrat tot. Numai la medici trebuie să ne adresăm, pentru că poate să aibă consecințe grave.”



”Eu la sigur m-aș adresa la medici, deoarece eu mă tem să le scot. Se spune că există riscul să rămână capul în interior, iar eu mă tem.”



”Unde a mușcat o scurgi până la sânge și dai cu troinoi. Poate să se ducă mai departe infecția în sânge.”



Potrivit administrației Asociației Spațiilor Verzi, toate parcurile din Capitală au fost deja stropite cu soluție împotriva insectelor.





”O dată la 20 de zile, o dată la trei săptămâni, dar mai depinde. Noi monitorizăm și mai depinde de temperaturi, de condițiile climaterice, poate să fie mai devreme, oleacă mai târziua, dar monitorizăm”, a declarat Sergei Carp, șeful ÎM ” Asociația Spații Verzi”.





Medicii recomandă purtarea hainelor de culoare deschisă, pentru a putea observa căpușa, iar în cazul înțepării, adresarea la medic pentru a primi tratament și a evita complicațiile.