Captură uriașă de cocaină, descoperită pe un iaht în Marea Britanie

Polițiștii britanici au confiscat 250 de kilograme de cocaină de pe un iaht care se îndrepta spre țărmul Țării Galilor. Drogurile proveneau din America de Sud și, dacă ar fi ajuns pe piața neagră, ar fi avut o valoare de peste 20 milioane de euro, scrie libertatea.ro.

Agenţia Naţională de combatere a criminalităţii din Marea Britanie (NCA) a anunțat că a făcut una dintre cele mai mari capturi de droguri din ultima perioadă, după ce polițiștii au descins la bordul iahtului Sy Atrevido la aproape un kilometru în largul Ţării Galilor, relatează Agerpres.

La bordul vasului, anchetatorii britanici au descoperit 250 de kilograme de cocaină care valorează pe piața neagră 20 de milioane lire (22 de milioane de euro). Aceștia cred că alte 500 de kilograme de droguri se mai aflau pe iaht. Doi bărbați au fost arestați al bordul ambarcațiunii și au rămas în custodia Poliției pentru a fi interogat. Alte patru arestări au fost făcute în orașele Liverpool și Loughborough, având legătură cu acelaşi caz.

Potrivit anchetatorilor, drogurile urmau să fie vândute pe străzile orașelor din Marea Britanie.





More than 250 kilograms of cocaine have been seized and six people arrested, after an NCA investigation led to the interception of a yacht off the coast of Wales.



Read the full story ➡️ https://t.co/h0FgCmZCRr pic.twitter.com/lJ5C8mIJlQ