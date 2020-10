Captură-record de o tonă de metamfetamină în regiunea de Los Angeles. ”Este o lovitură majoră dată cartelurilor”

Agenţii federali americani au anunţat miercuri că au confiscat o tonă de metamfetamină în regiunea Los Angeles, cea mai mare captură efectuată vreodată de agenţia antidrog americană (DEA) pe teritoriul Statelor Unite, potrivit acestora, citați de agerpres.ro.

"Este suficient drog pentru a furniza o doză de metamfetamină fiecărui bărbat, femeie şi copil din Statele Unite şi Mexic", a declarat reporterilor responsabilul interimar al DEA, Timothy Shea, conform AFP.

Ancheta a început în iunie şi a făcut posibilă identificarea în sudul Californiei a unei reţele importante legate de cartelul mexican Sinaloa, care a dus ulterior la ascunzători de droguri din regiune.

În urma unei operaţiuni de supraveghere a traficanţilor, forţele de ordine au putut confisca în total, la începutul lunii octombrie, o tonă de metamfetamină (cu o valoare de revânzare de peste 7 milioane de dolari), 400 de kilograme de cocaină şi şase kilograme de heroină.

"Cea mai mare captură de metamfetamină efectuată pe teritoriul naţional către DEA este o lovitură majoră dată cartelurilor (de droguri), şi totodată, o victorie imensă" pentru populaţia din California de Sud, a declarat Timothy Shea. "Toate studiile arată că dependenţa de metamfetamină este însoţită de o creştere a criminalităţii violente, inclusiv a spargerilor, agresiunilor şi crimelor", a precizat el.

Potrivit agenţilor antidrog, Los Angeles şi regiunea sa reprezintă o platformă prin care traficanţii mexicani tranzitează droguri venite de peste graniţă.

#DEA Acting Administrator Timothy J. Shea, Special Agent in Charge Bill Bodner & local law enforcement discussing the largest domestic methamphetamine seizure in #DEA history. Approx. 893 pounds of cocaine, 13 pounds of heroin & 2,224 pounds of methamphetamine. pic.twitter.com/gdeO80nGNK