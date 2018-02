CAPTURĂ IMPRESIONANTĂ DE DROGURI. Un bărbat a vrut să treacă vama pe ascuns cu cinci pachețele cu cocaină (VIDEO)

sursa: youtube.com

Embed:

Prima cantitate impunătoare de substanțe narcotice din acest an a fost descoperită de angajații Poliției de Frontieră la începutul săptămânii curente, la frontiera moldo-română. Un cetățean al României este documentat pentru deținerea cu scop de înstrăinare a 4,01 gr de cocaină.



Astfel, polițiștii de frontieră din punctul de trecere Leușeni au fost alertați de acțiunile necontrolate ale conducatorului auto care intenționa să intre pe teritoriul Republicii Moldova prin eschivarea de la procedura legală privind trecerea frontierei de stat. Cetățeanul român de 32 de ani, cu viza de domiciliu în or. Constanța, s-a apropiat pe sensul de intrare în Republica Moldova, la volanul unui automobil de model Audi Q 5. Ajuns în zona de control, acesta nu s-a conformat regulilor de participare la traficul transfrontalier, mai mult decât atât bărbatul a continuat să șofeze spre ieșirea din punctul de trecere fără a avea intenția de a se opri la linia de control al documentelor de călătorie. Polițiștii de frontieră din PTF Leușeni imediat au întrepris măsurile de siguranță și au somat conducătorul auto pentru stopare.



La cererea inspectorilor, acesta a prezentat toate actele necesare pentru ca intrarea pe teritoriul țării să fie autorizată. Îndată după verificarea actelor de călătorie, cetățeanul român a fost supus controlului suplimentar, inclusiv și expres-testului pentru identificarea consumului de droguri, din motiv al acțiunilor necontrolate și comportamentul straniu pe care persoana îl manifesta. Ca urmare, printre obiectele personale au fost găsite cinci pliculețe, în care era împachetat un conținut alb, sub formă de praf, caracteristic cocainei. La fel, rezultatele testului prezenta faptul că bărbatul era sub influența substanțelor stupefiante.



În timpul auderii, cetățeanul nu a fost în stare să comunice clar de unde a făcut rost de substanțele respective și nici nu a încercat să-și motiveze acțiunile nepremeditare. În acest context, pliculețele au fost ridicate și transmise pentru efectuarea expertizei, unde s-au confirmat bănuielile polițiștilor de frontieră, cele 4,01 gr de substanță erau cocaină.



În prezent cetățeanul este reținut, iar cazul este documentat în continuare de către ofițerii de urmărire penală din Direcția regională VEST în coordonare cu Procuratura din Hâncești.



Conform art.217 1-prim al.4 (lit.b) al CP al RM - Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare, bărbatul riscă închisoare de la 7 la 15 de ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.