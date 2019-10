Capsula timpului, pierdută şi redescoperită după 132 de ani. Ce obiecte au lăsat în urmă oamenii din 1887

În 1887, elevii unei şcoli din Salt Lake City îngropau o capsulă a timpului care avea să treacă prin multe peripeţii până la deschiderea ei programată în 2019, relatează CNN, citează digi24.ro.

Când şcoala a fost demolată în 1959, capsula lăsată în urmă a fost descoperită şi lăsată într-un secretariat şcolar, unde a stat într-un dulap timp de ani de zile.

Într-un final, ea şi-a atins scopul ultim. A fost dezvelită public, miercuri, în timpul unui eveniment susţinut de Arhiva din Utah.

În cutia peste care au trecut 132 de ani au fost găsite numeroase documente, fotografii şi lucruri menite să le arate oamenilor din timpurile noastre cum era viaţa în urmă cu peste un secol.

"Obiecte precum nasturi, fundiţe, pietricele şi un pacheţel de gumă au fost găsite în cutie. Oamenii de la acea vreme au avut şansa să contribuie cu o bucăţică din viaţa lor, pentru ca noi să o putem vedea acum", a declarat Alan Barnett, arhivistul care s-a ocupat de ceremonie.

Capsulele timpului sunt mici depozite de obiecte, bunuri, documente sau informaţii lăsate în urmă de oamenii din trecut ca metodă de comunicare cu noile generaţii. Ele pot fi şi o formă de ajutor pentru viitori arheologi, antropologi sau istorici care vor sa afle mai mult despre felul în care se trăia într-un anumit moment al istoriei.

Termenul a început să fie folosit abia în 1938, însă conceptul există de peste trei secole. Cea mai veche capsulă a timpului a fost datată ca avându-şi originile în 1761.

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fenomenul a devenit din ce în ce mai răspândit. În Statele Unite au fost îngropate sau înmagazinate mai multe astfel de capsule ale timpului, destinate deschiderii de către oamenii din viitor.

Capsule ale timpului cu durată lungă de viaţă au fost pregătite în 1939 şi 2000. Ele ar urma să fie deschise de oamenii anilor 6939, respectiv 3000.

Archivists uncovered a time capsule that was first buried in Salt Lake City, Utah in 1887, and was filled with unexpected history https://t.co/EzeNF3DriA pic.twitter.com/HfYRA4PyeF