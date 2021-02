Căprioara găsită sâmbăta trecută pe un deal din localitatea Albota de Sus a murit în drum spre Grădina Zoologică

Căprioara rănită găsită sâmbăta trecută pe un deal din localitatea Albota de Sus, raionul Taraclia a murit în drum spre Grădina Zoologică din Chişinău. Animalul, găsit de un localnic, a fost îngrijit iniţial de medicul veterinar din sat.Ivan Derivolcov a observat sâmbătă căprioara plină de sânge într-un şanţ.”Avea picioarele din spate rănite. Cred că noaptea a fost împușcată de vânători, iar ei nu au putut-o găsi. Cum să nu-ți fie milă de animal, mai ales de unul atât de frumos.”Medicul veterinar din sat i-a acordat primul ajutor.”Piciorul drept avea ruptură deschisă. Au vrut s-o vâneze, iar ea a fugit şi în acel moment și-a rupt piciorul. Am prelucrat rana și am chemat autoritățile competente.”Căprioara a fost preluată de medicii de la ANSA și transportată la o clinică veterinară din Taraclia, unde a fost operată. Căprioara urma să ajungă apoi la Grădina Zoologică din Chișinău.”Ieri, animalul a ajuns la noi, aproximativ la 20:40. Era deja moartă. TAIAT Concluzia este că în rezultatul contuziei care a obținut-o de la lovitura automobilului. Ea a primit un șoc și traume incompatibile cu viața.”Cazul a ajuns și în vizorul Inspectoratului pentru protecția mediului. Specialiștii urmează să stabilească circumstanțele în care a avut loc accidentul rutier și dacă acesta nu a fost unul intenționat.