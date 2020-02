Capitala va avea un muzeu al Apărării și Asediului Leningradului. Intenţia autorităţilor locale, CRITICATĂ DUR de Ruslan Codreanu

Un liceu din Capitală va găzdui din toamnă muzeul dedicat apărării şi asediului... Leningradului, potrivit lui Alexei Petrovici, preşedintele Asociaţiei Obşteşti "Clubul istoric-patriotic rus".

Petrovici susţine că are sprijinul primarului general al Chişinăului în acest sens, lucru confirmat şi de consilierul primarului, Natalia Ixari. Ea a subliniat că Ion Ceban nu este autorul iniţiativei. Decizia ar fi fost luată în timpul vizitei efectuate la Sankt Petersburg în perioada 24-29 ianuarie, unde Petrovici a participat la comemorarea încheierii asediului Leningradului şi unde s-a întâlnit şi cu Ion Ceban.



"Aceasta decizie este legată în primul rând de participarea conaţionalilor noştri, cetăţenilor Republicii Moldova la apărarea Leningradului între ani 1941-1944. Aici este vorba atât despre cei care s-au născut pe teritoriul ţării noastre, precum şi despre cei care au venit în Moldova în perioada URSS", a menţionat Alexei Petrovici.



Alexei Petrovici nu ne-a putut oferi date despre numărul de moldoveni care ar fi participat la luptele de apărare a Leningradului. În timp ce în Capitală ar urma să fie inaugurat un muzeu dedicat unui oraş din Rusia, istoria ţării noastre e uitată. Soarta Muzeului Deportaţilor rămâne în continuare incertă. Clădirea unde trebuia să fie inaugurat încă din 2010 este în paragină, iar expoziţia e găzduită acum într-un subsol pus la dispoziţie de muzeul de istorie.



"Mi-a fost ruşine să aduc persoanele acestea să vadă ce muzeu a deportaților are Moldova şi nici nu i-am adus aici, mi-a fost incomod. Am vizitat multe muzee şi în România şi în Ungaria, dar îmi pare foarte rău că în toate republicile fostei Uniuni Sovietice dau o atenţie extraordinar de mare acestor evenimente", a precizat Valentina Sturza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici.



Nici viitorul Muzeului Ocupației Sovietice din incinta Centrului de Cultură şi Istorie Militară al Armatei Naţionale nu e sigur. Anul trecut, preşedintele Igor Dodon şi-a exprimat dorinţa de a desfiinţa acest muzeu căruia şeful statului nu îi vede rostul. Ulterior, în cadrul unei emisiuni la Publika TV, actualul ministru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării a declarat că de fapt, un astfel de muzeu nu există şi că ar fi vorba despre o expoziţie care va fi desfiinţată ca orice altă expoziţie dintr-un muzeu. Declaraţiile au stârnit nemulţumiri în societate.



"Eu nu pot să îmi închipui cum se poate de închis aşa un muzeu. Înseamnă că se şterge memoria tuturor persoanelor care au fost deportate şi chiar a celor rămaşi", a spus Valentina Sturza.



Fostul primar interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, a criticat dur intenţia autorităţilor locale de a susţine deschiderea unui muzeu al Apărării și Asediului Leningradului.



"Chişinăul are atâtea probleme, dar noi vorbim de un Muzeu de Blocadă a Leningradului. Am auzit o grămadă de promisiuni în campania electorală, iar în bugetul pe anul 2020 nu vedem nimic din cele promise, autobuze, subterane reparate, Wc-uri publice. Nu zic că domeniul culturii nu este important, dar noi avem teatre municipale, teatrul Guguță care riscă să nu mai facă spectacole pentru copii", a precizat Ruslan Codreanu.



Leningradul a fost asediat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial de trupele germane între 8 septembrie 1941 şi 27 ianuarie 1944.