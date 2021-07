Capitala Ucrainei, lovită de o furtună puternică. Două stații de metrou au fost inundate

Capitala Ucrainei a fost lovită de o furtună extrem de puternică. Două stații de metrou au fost inundate, iar unul dintre principalele bulevarde a fost blocat temporar din cauza cantităţii mari de apă.



"Puișor, acolo e un curent puternic, te poți îneca. Și ce să facem? Sunt șocat! Oh, totul plutește. Totul pluteşte. Mergeam sa cumpărăm copilului o cămașă pentru școală, am vrut să o facem până la ploaie. Am reușit la timp, dar acasă abia ne-am întors."



Aversele puternice au perturbat şi transportul public.

Vântul puternic a smuls numeroşi copaci din rădăcini și a dărâmat copertinele teraselor de vară din oraş. Pe reţelele de socializare au apărut imagini cu un câine rămas izolat în mijlocul apelor. Un bărbat a sărit în apă şi l-a luat în braţe.