Capitala se scufundă în beznă. Oamenilor le este frică să se deplaseze chiar și cu laterna

De aproape o săptămână, pietonii și șoferii trec un adevărat test atunci când merg sau vin de la muncă, iar Capitala se scufundă în beznă.

Oamenii spun că pe unele străzi este atât de întuneric, încât le este frică să se deplaseze chiar și cu laterna:

"Vin din partea cealaltă de la Andrei Doga, noaptea foarte greu. Bate lumina de la mașină și de la semafor și mai este un pic, dar în rest e foarte greu. Este vreo gaură deschis, apoi poți să cazi".

"De ce nu fac așa ca să o stingă de la două până la cinci și de la cinci până la șapte să ardă. Deja de la șase seara să o aprindă. Lumea pleacă la lucru. Ori nu se poate așa? Am lanternă".

Potrivit poliției, majoritatea pietonilor nu sunt vizibili în trafic din cauza hainelor de culoare închisă:

"- Iluminare nu-i și dumneavoastră trebuie să fiți vizibili pentru siguranță.

- Bine, am înțeles.

- Să ajungeți cu bine acasă.

- Eu am cu mine, dar deja parcă se face ziuă.

- Mai bine o vestă să luați.

- Am înțeles".

Inspectorii de patrulare le recomandă oamenilor să nu stea pe marginea drumului când aşteaptă transportul public: "Vă rugăm, din cauza vizibilității reduse să stați puțin mai departe de carosabil. Mulțumesc!"

Și șoferilor spun că trebuie să dea dovadă de prudenţă maximă în trafic atunci când Chișinăul este în beznă:

"- Vă recomandăm să fiți mai atent, viteza mai mică și mai ales când ajungeți la trecerile de pietoni, fiți de două ori mai atent. - Bine".

"Nu se vede, nu se văd pietonii. Mai ales că toți sunt îmbrăcați în negru".

Totuși, unii locuitori ai Capitalei spun că deși le este greu, înţeleg că trebuie să economisim energia electrică:

"Merg pe acolo pe unde este lumină. Mă rog, avem telefon și printre case oricum cineva aprinde lumina ca să vedem și să putem merge. Clar că este greu, dar trebuie să economisim".

Oamenii legii mai au misiunea să patruleze prin zonele mai întunecoase, cum ar fi: parcuri, curți de bloc sau pe unde sunt garaje.

"Poliția vine cu recomandările de a lăsa automobilele în zonele unde este vizibil din apartament și de a nu lăsa lucrurile personale, cum ar fi genți, notebook-uri, tablete, telefoane mobile, dispozitive video în automobile, deoarece sunt predispuse de a fi săvârșite furturi prin spargere", a declarat ANDREI BEREGOI, reprezentant al direcției Poliției municipiului Chișinău.

Poliția anunță că se atestă o creștere ușoară a infracţiunilor. Totuși, aceștia spun că datele nu sunt alarmante. În context, numărul echipajelor care intervin când iluminatul stradal este parțial sistat s-a majorat cu 50 la sută.

"Au fost înregistrate conflicte, cu 13 procente în creștere decât anul trecut. De asemenea, avem cazuri de persoane agresive în stradă. Deci, avem înregistrate o creștere de 10,1 procente", a menționat ALEXEI GROSU, șef adjunct al INSP.

De aproape două săptămâni, în municipiul Ungheni este deconectat iluminatul stradal pe timp de noapte. Luminile se sting la ora 23:30 şi se aprind dimineaţa, la 05:00.