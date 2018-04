Capitala se schimbă la faţă! Silvia Radu: Chişinăul ar avea nevoie de 10 ani pentru a deveni un oraş european

foto: publika.md

Chişinăul ar avea nevoie de 10 ani pentru a deveni un oraş european. Afirmaţia îi aparţine primarului interimar Silvia Radu, invitată la emisiunea Eurodicţionar, moderată de Cristian Tabără. În opinia edilului, până acum, Capitala a fost administrată prost, iar din acest motiv, dezvoltarea urbei a stagnat.



"Am avut nenorocul în Chişinău să avem politizată gestiunea sau interesul unei singure intități, cum ar fi Partidul Liberal. Avem caietul de sarcini de dezvoltare a infrastructurii transportului, trebuie să vizualizăm cu 10 ani înainte ce vom avea în Chişinău, acele poduri, acele drumuri, acele treceri subterane, acele drumuri care vor merge subterane, să vizualizeze ce va fi în viitor", a spus Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Silvia Radu, care se află doar de cinci luni la cârma Capitalei, susţine că modernizarea oraşului este o prioritate a ei, iar primii paşi în acest sens au fost deja făcuţi.



"La capitolul drumuri, erau 30 de milioane de lei, am găsit 100 de milioane doar printr-o trecere superficială asupra bugetului. Care ne va permite să intervenim în mult mai multe străzi şi străduțe, chiar şi curţi care sunt atât de mult aşteptate", a spus Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei..



Primarul interimar afirmă că întreprinderile municipale trebuie să conlucreze între ele, deoarece asta ar permite ca banii publici să fie administrați mai eficient.



"Am văzut o spălătorie a troleibuzelor care poate fi utilizată şi pentru autobuze. Dacă le-am fuziona, cel puţin, am eficientiza la maxim această gestiune internă, care va permite să cheltuim mai puţini bani, să avem un serviciu mai bun", a spus Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Radu crede că locuitorii Capitalei trebuie să participe direct la gestionarea bugetului municipal, întrucât ei ştiu mai bine ce proiecte sunt vitale pentru oraş.



"În conlucrarea şi interacțiunea mea directă cu cetăţenii când ei m-au ajutat să soluționez probleme concrete, cum ar fi acelaşi semafor de la Durleşti, care de zeci de ani nu a fost instalat", a spus Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Edilul interimar mai spune că lupta împotriva corupţiei din Primărie încpe să dea rezultate.



"Se schimbă chiar şi atitudinea angajaţilor, ei știind că vor fi verificaţi, că atitudinea tolerantă faţă de corupţie este zero, că nu se vor mai permite lucruri ilegale şi atunci acest mecanism ruginit al Primăriei începe a scârţâi", a spus Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Săptămâna aceasta, Silvia Radu i-a demis pe directorul Maternităţii nr. 1 şi pe şeful Direcţiei Sănătate pentru management defectuos. În cadrul unei vizite inopinate la spital, cei doi funcţionari au fost surprinși cum chefuiau în timpul programului.