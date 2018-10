Capitala se pregătește de iarnă! Primăria a alocat 12 milioane de lei pentru procurarea unor autospeciale de deszăpezire noi

foto: publika.md

Pentru ca oraşul să nu rămână blocat la iarnă din cauza zăpezii, primăria Capitalei a alocat 12 milioane de lei pentru procurarea unor autospeciale de deszăpezire noi. Asta pentru că cele din dotarea Întreprinderii "Exdrupo" sunt vechi şi uzate.



"Pentru noi nu este important un anumit tip de utilaje, pentru noi sunt importante anumite caracteristice. Nouă nu ne trebuie utilaje care să stea să derapeze, noi avem anumite porţiuni în pantă unde nu au acces toate utilajele", a declarat Adrian Boldurescu, director ÎM "Exdrupo".



Deşi suma totală de bani a fost alocată la sfârşitul lunii iulie, licitaţia a fost anunţată mai târziu.



"De la finele lunii iulie am luat această decizie, am propus Consiliului Municipal modificarea, am format caietul de sarcini, circa două, trei săptămâni a durat crearea acestui caiet de sarcini”, a zis Vitalie Butucel, directorul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie.



Astfel, noile autospeciale ar putea să nu ajungă la timp în gestiunea "Exdrupo". Primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, a anunţat că, în caz de necesitate, primăria va apela la ajutorul agenţilor economici.



"Ca opţiune spuneam că am discutat cu agenţii economici ca să facem contractare de echipamente din partea agenţilor economici. Ei iarna oricum nu îl utilizează, stă în garaj şi aşa cum pe exemplul altor ţări să avem contracte în cazul în care avem zăpezi mai abundente să fim ajutaţi prin contract prestări servicii", a menționat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



În prezent, Întreprinderea Municipală "Exdrupo" dispune de 87 de utilaje de deszăpezire. Cele mai noi autospeciale au fost procurate în urmă cu patru ani.