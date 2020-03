Capitala, raiul gheretelor. Unele chioşcuri dispar, altele apar în locul celor vechi

Lupta cu gheretele din Capitală pare să nu se mai încheie. Responsabilii de la Primăria Chişinău spun că nu mai eliberează autorizații pentru acest gen de comerț, dar cu toate acestea, apar alte chioşcuri peste noapte. Cum ar fi la intersecția străzilor Lvov și Varșovia din sectorul Botanica.

"Ghereta aceasta are vreo două săptămâni. Eu tot mă gândeam că ele trebuie scoase, dar văd că le dau voie. Eu nu știu ce va fi, ceva tot cu țigări, fel de fel de băutură. Nu-i bine. Trebuie de făcut regulă", a explicat un bărbat.



"O părere foarte rea. Nu este bine ce se face, pe deoparte de interzice, pe de alta se construiește. Aici a fost un magazin, undeva cu vreo jumătate de an în urmă o dispărut acea gheretă, alimentară și acum din nou", a spus o femeie.



"Tare este rău. Nu demult a fost aici și a scos totul și s-a făcut puțină ordine și iaca a apărut. Mereu aici a fost gunoi și oameni care consumă alcool. Nu-i frumos și nu-i bine", a subliniat o altă locuitoarea a capitalei.



"Dacă vor fi ceva de noapte unde sunt băuturi, se întâmplă și bătăi. Să fie liniște și curățenie. Cred că nu este în planul orașului ca să fie o construcție de genul acesta", a menţionat o femeie.



Pretorul sectorului Botanica, Boris Prepeliță, spune că buticul aparţine unui agent economic care avea pe acelaşi amplasament o alimentară. Acum un an, proprietarul a îndepărtat construcţia, deoarece era foarte veche şi deteriorată. Acum, însă, a adus un container nou deşi autorizaţia expiră în septembrie 2020.



"Au venit și au spu că noi o amplasăm. Noi le-am zis că oameni buni, nu are rost să o amplasați, pentru că acum se elaborează un plan de amplasare a gheretelor și noi nu mai putem prelungi o schemă de amplasare. Noi vom veni la toți cu solicitările de a fi demontate, dacă nu sunt amplasate în locurile unde sunt conform regulamentului nou", a declarat Boris Prepeliţă, pretorul sectorului Botanica.



Viceprimarul Capitalei, Victor Chironda, a precizat că preturile nu mai oferă şi nici nu mai prelungesc autorizaţiile.



"Nu se oferă, pentru că am solicitat ca toți operatorii să aștepte până vom avea gata procesul de reamplasare. Preturile elaborează schemele, identifică locurile unde pot fi amplasate gherete și după care vom începe procesul de consultare publică, o să invităm agenții economici, societatea civilă, să se expună", a punctat Chironda.



Pe străzile principale din sectorul Botanica sunt peste 100 de gherete, care vor fi evacuate. Pentru o astfel de operaţiune, municipalitatea cheltuie între 2500 şi opt mii de lei, în funcţie de mărimea gheretei.