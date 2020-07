Capitala, raiul gheretelor. Un chioşc a apărut peste noapte pe strada Independenței din Capitală. Locatarii, INDIGNAŢI

Lupta cu gheretele în Capitală pare să nu ia sfârșit. Deși responsabilii de la Primăria Chișinău nu mai eliberează autorizații pentru acest gen de comerț, unele chioșcuri totuși apar peste noapte. Ieri, pe strada Independenței din sectorul Botanica a fost instalată o gheretă nouă. Mai exact, aceasta a fost adusă de pe bulevardul Traian și amplasată în curtea unor blocuri.



"- A fost lângă casa noastră și am venit să mă conving că e aceiași. O cunosc. Era pe Traian 10. - Când au scos-o de acolo? - Eu nu știu. Eu acum dimineața am văzut că nu este. - Dar ce se vindea în această gheretă? - Carne de găină și ouă. Eu am venit să văd. Am trecut pe aici și voiam să văd chiar unde s-a mutat", a spus o femeie.



Oamenii din sector sunt indignați de modul în care unii aleg să facă afaceri pe străzile Chișinăului:



"Însăși locul acesta nu este bun, în ogradă. Trebuie de scos la sigur".



"Aici se poate de amenajat lucruri mai bune. De exemplu, locuri de joacă pentru copii sau ghiveciuri cu flori. Dar nu aceste gherete".



"În general, trebuie să fie magazine, marketuri și gata. Gheretele printre case nu trebuie să fie".



Potrivit responsabililor de la Pretura Botanica, ghereta aparține unui agent economic, care a fost atenționat de pretură ca să o evacueze până în 27 iulie.



"Până la ziua de azi documentele nu au fost verificate, deoarece au fost depuse abia ieri. Agentul economic, neavând documente, a schimbat locul gheretei printre blocuri. Ne vom strădui să examinăm cererea cât mai curând", a declarat Iuri Vitneanski, vicepretorul sectorului Botanica.



Și pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana a apărut o gheretă nouă peste noapte. Internauţii au postat pe facebook o fotografie cu aceasta şi s-au arătat indignaţi.

Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, spune că agentul economic urmează să evacueze de bună voie ghereta. Aceasta va fi reamplasată după schema nouă, propusă de Primărie.

De la începutul anului, au fost evacuate în jur de 600 de gherete amplasate ilegal.