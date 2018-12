CAPITALA PRINDE CULOARE: În scuarul Teatrului de Operă și Balet "Maria Bieșu" a fost instalat un brad artificial

Atmosfera sărbătorilor de iarnă se face deja simțită. Capitala a început să îmbrace straie de sărbătoare. În scuarul Teatrului de Operă și Balet ”Maria Bieșu” deja a fost instalat un brad artificial, iar oamenii formează cozi ca să se fotografieze lângă el.

Și Piața Marei Adunări Naționale treptat prinde culoare.



Oamenii au profitat de ziua liberă și au ieșit la o plimbare cu familia.



”Este o atmosferă deosebită pentru copii și pentru noi, maturii. Suntem fericiți când și ei sunt fericiți.”



”Eu am venit cu nepoțica. Nu sunt din Chișinău, sunt din Râbnița, dar știam că aici este brad și am venit să-mi distrez nepoțica.”



Copiii sunt cei care așteaptă cel mai mult sărbătorile de iarnă.



”Vreau un curcubeu cu sclipici și flori.”



”Eu aștept un cub adevărat din aur.”



Lângă bradul din scuarul Teatrului de Operă și Balet ”Maria Bieșu” sunt amenajate tarabe unde se vând plăcințele fierbinți și vin fiert. Comercianții spun că izvarul este foarte solicitat în această perioadă.



”Îi punem zahăr, scorțișoară și piper negru.”



”Pentru timpul rece de afară, taman cald, e bine, ne încălzim.”



Câțiva antreprenori și-au scos marfa la vânzare în cadrul unui târg, organizat în scuar.



”Avem jucării de bard cu diferite ornamente. Acesta este confecționată din faneră cu printare.”



”Avem jucării pentru toate vârstele, de la mic la mare. pentru maturi avem băntucuri, cușmulițe de iarnă.”



Inaugurarea pomului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale va avea loc în 5 decembrie. În acest an, Chișinăul va avea pentru prima dată un brad artificial.

Potrivit responsabililor de la Primărie, principalul pom de Crăciun al țării va avea 20 metri înălțime, fiind oferit municipalități de un agent economic