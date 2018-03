Capitala, inundată de mărţişoare! 1 martie s-a făcut simţită în toată ţara (GALERIE FOTO)

"Pe an ce trece cumpărătorii sunt tot mai puţini. Toţi cumpără mărţişorul, dar mai mult ca să-l cadoneze, nu ca să-l poarte"."Aşa este cel mai ieftin, de trei lei. Iată, sunt de 5, 10, 15, 20 şi aşa cu broşă - 20 lei".Oamenii care au venit să cumpere mărţişoare au spus că nu vor să renunţe la această tradiţie frumoasă."Pentru colegele mele de serviciu, pentru rude, pentru mama, pentru copii"."Este un simbol frumos, este o tradiţie frumoasă la noi la moldoveni. Îl purtăm toată luna, iar la sfârşitul lunii îl aninăm de copac".Iar oamenii care au ajuns în Moldova cu avionul au primit în dar mărţişoare pe Aeroportul Internaţional Chişinău."Foarte bine, când întâlneşti pe cineva şi mai ales, când vii pe pământ nostru. Ca la noi acasă, dragii mei, nicăieri nu este atât de bine"."Astăzi?! Prima data am primit. Este o tradiţie destul de frumoasă, interesantă. Mai mult că oamenii se stăruie, cei care le fac să fie simpatice interesante".Darul i-a luat prin suprindere şi pe cetăţenii străini care au intrat în ţară."Nu cunosc ce este asta. Probabil, trebuie să-l agăţ de uşă ca să-mi aducă fericire".Felicitări de 1 Martie au răsunat şi la şedinţa Parlamentului."Vreau să vă doresc ca odată cu venirea acestei primăveri să avem linişte, ,mai multă pace în suflet şi bineînţeles să avem primăvara în sufletele noastre. Şi să avem noi aici în plenul Parlamentului să avem o relaţie cât mai productivă şi mai serioasă. Şi mai ales plină de toleranţă şi grijă unul faţă de altul, indiferent de culorile politice", a spus Adrian Candu, şeful Parlamentului.Iar femeile democrate din sectorul centru al Capitalei au decis să le facă o surpriză bătrânilor de la un azil.Bătrânii au avut parte și de un concert de sărbătoare susținuți de elevii de la liceul "Mihai Viteazu"."Sunt foarte bucuroasă. Nu doar eu, toți. Am primit un mărțișor. ""Această sărbătoare ne aduce și buna dispoziție. Nu suntem uitați.""Pentru noi a fost important să venim, să le aducem zâmbetul, să îi bucurăm cu venirea primăverii și cel mai important simbol al primăverii, mărțișorul. Să fim noi, cele care le înmânăm", a spus Ruxanda Glavan, preşedinta Organizaţiei de Femei a PDM , sectorul Centru.Mărţişorul este considerat vestitorul primăverii şi a a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO.