Capitala, blocată de șoferii care cer reducerea prețurilor la carburanți. Cine stă în spatele protestului

Cu nervii la pământ. Aşa au fost azi mai mulţi şoferi şi pasagerii transportului public din Capitală, care au rămas blocaţi în trafic. Totul din cauza unui protest organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Manifestanţii, nemulţimiţi de majorarea tarifelor la carburanţi au blocat circulaţia în centrul oraşului. Unul dintre organizatorii principali ai protestului este un fost mercenar în Donbass.



"Foarte mare ambuteiaj, foarte mare. - E bine că protestează? - Nu, nu suntem de acord. "



"Vreo 20 de minute. -Sunteţi nemulţumit? -Cam nu prea, mă grăbesc la aeroport."



Protestul a început în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Înainte de a porni în marş, manifestanţii au primit indicaţii de la organizatorul evenimentului, Valeriu Chirca, unul dintre activiştii Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr.



Întrebat de jurnalişti de ce formaţiunile politice se implică în organizarea protestului, Chirca a negat totul.



"Eu sunt om paşnic, sunt ca toţi oamenii. – Dar dumneavoastră vă comportaţi ca un organizator. – Nu, organizatorul e toată Moldova", a declarat Valeriu Chirca.



Anterior jurnaliştii de la RISE Moldova au efectuat o investigaţie în care au arătat că Valeriu Chirca ar fi fost implicat în activităţi de mercenariat. Acesta a fost judecat pentru că ar fi livrat marfă destinată separatiştilor proruşi din estul Ucrainei. Bărbatul a negat acuzaţiile. Tot el a participat la protestele organizate de Platforma "Demnitate şi Adevăr", iar în toamna lui 2015 a fost printre cei care au agresat o echipă Publika TV. Deși este ziua tăcerii, unul dintre candidaţii la Primăria Capitalei a îndrăznit să vină la protest, să le dea indicaţii şoferilor şi să se promoveze elecoral.

Protestarii au mers pe mai multe străzi din Chişinău şi au solicitat autorităţilor să revadă preţurile la carburanţi.



"Oleaca sa mai micşoreze toate… benzina si motorina"



"S-o venit pentru a spune că nu-s mulţumiţi de preţ. – Să le micşoreze până la cât? – Să le micşoreze până la un nivel adecvat"



"- Conduceţi un Mercedes. –Eu am venit pentru oamenii, cei care stau la ţară, nu pentru mine. -Cu cât s-a scumpit ultima dată? - Cu cât... e 19 lei şi cinci bani sau 15 bani acum. "



După ce au revenit în Piaţa Marii Adunări Naţionale, protestatarii au blocat circulaţia. Acest lucru i-a nemulţumit în special pe pasagerii transportului public.



"Am tensiune, am invaliditate, stau aici în troleibuzul acesta, fără apă, fără nimic. Am pus o pastilă şi nu am cu ce o să beau."



"Trebuie să ajungem la o destinaţie şi nu putem să ajungem cu nimic acolo."



Pentru că protestul a durat ore în şir, iar organizatorii nu au pus la dispoziţia participanţilor apă, în ajutorul oamenilor au venit poliţiştii.



"V-aţi răcorit, vă era sete? - Da, un pic. Mulţumesc. Poliţia, Bravo!”



Recent ANRE a dispus suspendarea ultimei decizii privind majorarea preţurilor pentru carburanţi. Un litru de benzină costă 19 lei şi 15 bani, iar de motorină – 17 lei şi nouă bani. Ieftinirile au fost anunţate după ce premierul Pavel Filip s-a arătat îngrijorat de recenta mărire a tarifelor. Demnitarul a cerut Agenţiei să-şi argumenteze decizia, iar orice altă majorare să fie justificată în condiții de maximă transparență. De asemenea, Pavel Filip urmează să convoace în zilele următoare o întâlnire cu petroliștii.

Moldova este pe locul trei în topul statelor cu cele mai mici prețuri la carburanți din Europa. Potrivit portalului cargopedia.ro, ţara noastră este devansată doar de Belarus și Rusia.