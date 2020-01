Capitala, aproape pustie. După Revelion, foarte puţini localnici au ieşit din case

foto: gbm/facebook

După zile întregi cu ambuteiaje, aglomeraţie şi nervi întinşi la maximum, Chişinăul răsuflă uşurat. Liniştea a pus stăpânire peste Capitală în prima zi a anului. Până la amiază, abia de vedeai o maşină circulând pe străzi, iar pe trotuare rar de tot apărea câte un pieton.



"În zilele obişnuite, şoferilor le ia minute bune să treacă prin această intersecţie. Astăzi însă am aşteptat ceva timp până am prins o maşină. Aceeaşi situaţie este în tot oraşul, spre fericirea conducătorilor auto. De mâine însă, ambuteiajele revin în Chişinău. Cel mai probabil, spre seară se va circula mai greu la intrările în oraş întrucât de mâine, bugetarii sunt aşteptaţi la muncă."



Cei mai fericiţi au fost şoferii care au pornit astăzi prin oraş.



" - Cum se circulă prin oraş?

- Normal, confort.

- De unde veniţi?

- De la Telecentru.

- Şi în cât timp aţi ajuns până aici?

- 10 minute. "



"- Super! De-ar fi zilnic aşa. La mulţi ani! "



Nici în troleibuze nu a mai fost îmbulzeala de zi cu zi.



"Sunt pasageri astăzi?

- Puţini, puţini. "



Atmosfera de sărbătoare încă se simte prin oraş. Puţinii trecători pe care i-am întâlnit mergeau în vizită la rude. Alţii, mai puţin norocoşi, au mers la muncă.



"Oraşul e liber, nu e aşa aglomerat. Vom avea o deosebită plăcere ca după ce ne vom face treburile, să trecem şi prin centru să vedem ce este."



"Mergem la părinţi, la ţară. E liber, e bine."



"Oraşul e mai liber pentru că oamenii şi-au făcut dispoziţie ca azi să doarmă mai bine. Au dansat, au cântat, au uitat ceea ce a fost mai rău cu speranţa că anul 2020 le aduce bine. "



"- La muncă.

- Cam trist..

- Ce să-i faci.."



Ceva mai multă lume era în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Mai mulţi părinţi au profitat de ziua liberă şi au mers cu cei mici în Târgul de Crăciun. În plus, nu au mai fost nevoiţi să stea la coadă ca să prindă un loc la carusele. Vânzătorii speră totuşi ca numărul clienţilor să crească.



"Ieri erau mulţişori, era interesant, muzică. Oamenii dansau, cântau, era vesel şi frumos. "



"Am lucrat până spre dimineaţă, până pe la 3 jumătate. După asta, acasă o baie şi înapoi la servici. Sperăm că astăzi va fi tot bine, pentru că după experienţă, a doua zi, de 1 ianuarie, se adună oameni cu copii."



Vacanţa bugetarilor se încheie mâine, dar urmează alte zile libere odată cu venirea Crăciunului pe stil vechi.

loading...