Capitala a găzduit PREMIERA mult așteptată a filmului „Elvis”, despre viața și creația lui Elvis Presley

Capitala a găzduit premiera mult așteptată a filmului „Elvis”, care povestește despre viața și creația regelui rock and roll-ului Elvis Presley. Biopic-ul de trei ore regizat de Baz Luhrmann a cucerit inimile a milioane de telespectatori din întreaga lume.

În Capitală, proiecția de debut a filmului a avut loc cu sprijinul postului de radio „Radio One”, iar invitații evenimentului au fost vedetele show-businessului autohton.

"— El a fost destinul meu. Aş vrea să fiu promotorul dumneavoastră, domnule Presley".



Decorațiuni incredibile, energie nebună și bineînțeles rock and roll clasic - filmul biografic Elvis pare a fi cea mai așteptată premieră a anului. Pentru prima dată filmul a a fost lansat la cea de-a 75-a ediție a Festivalului de Film din Cannes la Paris în această primăvară.



Astăzi filmul este disponibil la cinematograful „Cineplex Loteanu”. Adevărații cunoscători ai creației regelui rock and roll-ului s-au adunat vineri seara pentru demonstrația de debut.



Conceptul filmului este cu adevărat impresionant. După ideea regizorului, timp de două ore povestea lui Elvis este spusă de impresarul său, care a fost interpretat în film de actorul laureat al Oscarului Tom Hanks. Filmul prezintă parcursul de creație a regelui - de la adolescență, când părinții i-au făcut cadou o chitară viitoarei vedete, până la moartea misterioasă a cântărețului în vârful carierei sale. Rolul lui Presley a fost interpretat cu brio de un tânăr actor și cântăreț din California, Austin Butler.



"Acest film a fost anunțat de câțiva ani și îl așteptam cu nerăbdare, pentru că, în primul rând, Elvis este un superstar. În al doilea rând, acesta este un om a cărui viață este învăluită în diverse mituri, diverse fapte interesante, acest om chiar a cucerit întreaga lumea cu frumusețea sa interioară, cu vocea și energetica sa.”



"Filmul este cu adevărat mult așteptat, îl așteptam anul trecut, dar știm cu toții ce s-a întâmplat în lume, lumea s-a oprit, Tom Hanks s-a îmbolnăvit în martie anului 20, s-a îmbolnăvit cu soția lui, e bine că și-a revenit și in septembrie a reluat filmările.

Și astăzi, în sfârșit, premiera a avut loc".



"„Baz Luhrmann a remarcat că a făcut acest film nu numai despre Elvis, ci și despre America din anumiți ani. Despre show-business, despre relațiile umane și Baz Luhrmann este? în primul rând despre dragoste. Acesta spune că Elvis nu a fost ucis de unele probleme, ci de iubire. Iar dragostea va salva lumea.”



În ziua premierei moldovenești, toți invitații proiecției filmului s-au putut bucura de o comunicare agreabilă într-o companie confortabilă, de un pahar de vin bun și, de asemenea, s-au pozat cu dubla lui Elvis Presley, al cărui rol a fost interpretat de un actor profesionist.



Partenerul media oficial al premierei și proiecției filmului „Elvis” a fost postul de radio „Radio ONE”, care poate fi ascultat la frecvența 96,2 FM.