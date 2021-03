Capitala a devenit un adevărat focar de COVID-19, iar unii locuitori ai Chișinăului ignoră în totalitate restricțiile

Capitala a devenit un adevărat focar de COVID-19. Zilnic, fiecare a doua persoană infectată cu noul coronavirus este din municipiul Chişinău. Deşi medicii sunt epuizaţi, iar spitalele arhipline, unii locuitori ai oraşului continuă nu doar să ignore restricţiile, dar şi să sfideze bunul simţ. Îi doare în cot de reguli şi de sănătatea lor şi a celor din jur. Dau dovadă de o iresponsabilitate crasă, poartă măştile mai mult ca un accesoriu, iar în loc de distanţare, se îmbulzesc în transportul public."Foarte rar merg. Ne temem, dar ce să facem. Trebuie să fim la muncă. Aici nu avem încotro.""Pe stradă cred că nu o să zboare virusul acesta ca să vină la toți în nas.""Mă sufoc când port mască.- Dar nu vă temeți?- Nu. Eu sunt sănătoasă și cred că va fi totul bine.""- De ce nu purtați mască?- Mască este. Tot este. Dați-mi pace. Ia masca!"În timp ce conducătorii auto spun că nu pot să le interzică oamenilor să urce în mijloacele de transport, carabinierii au dispărut din staţiile de aşteptare."- De ce luați așa de mulți pasageri?- Nu de mult s-a dus troleibuzul 22. Atâția pasageri. Eu nu pot să-i dau afară.- De ce nu le explicați oamenilor să nu urce?- Sunt carabinieri la stații, ei poate să le explice. Eu nu am voie să ies de la volan."Și în autogări situația este gravă. Atât pasagerii, cât și șoferii ignoră în totalitate regulile epidemiologice."- De ce nu purtați mască?- Nu, nu o port.- De ce?- Că nu vreau.""Eu am mască.- De ce nu o purtați atunci?- Nu de mult am scos-o că trebuia să vorbesc la telefon."Iar la Piața Centrală aglomerația e la ordinea zilei. Clienții poartă măştile sub barbă și se mai şi justifică pentru asta."- De-atâta că am ochelari și mă înec în ea.- Dar nu vă este frică? Suntem în pandemie!- Eu deja am avut COVID.- Dar dumneavoastră cunoașteți că puteți să vă reinfectați?"Unii și-au pus măștile după ce le-am făcut observație."- De ce nu purtați masca corect?- Ei, nu o port!- Ați pus-o după ce am făcut observație.- Cum nu era. Ce nu vedeți că era?- Nu este corect pusă masca!- Iaca o pun și se lasă.""Iaca ai văzut că am pus-o corect. Dacă vorbeam. Cum să vorbesc cu mască? Nu îmi e frică absolut deloc."Şi comercianții au aceleași scuze pentru a nu respecta regulile sanitare."- De ce nu purtați masca corect? - Am vrut să beau o cafea.""Ne este frică, dar stau la distanță. Vedeți avem doi metri. Iaca vine cumpărătorul, noi o ridicăm. Mă rog."Potrivit Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, persoanele care nu respectă regulile epidemiologice pot fi trase la răspundere contravențional sau penală.