Capitala a cedat în fața ploilor torențiale. Mai multe străzi s-au transformat în râuri, iar circulația a fost blocată

Capitala a cedat în faţa ploii torenţiale din această dimineaţă! În câteva minute, mai multe străzi au fost înghiţite de ape, iar zeci de şoferi au rămas blocaţi în trafic. 70 de muncitori cu 30 de autospeciale au intervenit în toate sectoarele oraşului.Una din cele mai afectate străzi a fost Varniţa. După câteva minute de ploaie, şoseaua s-a transformat într-un râu. Unii conducători auto au aşteptat în maşini ajutorul salvatorilor, alţii au împins automobilele.''Tare greu! Foarte greu! Poţi să rămâi aici. Aţi văzut Mercedesul. Dacă intră apa, e cam periculos. Poţi rămâne şi fără motor.''”Trebuie la service, trebuie bani şi nu ştiu de unde să-i iei banii. Maşina nu am plătit-o încă. Am venit de peste hotare aşa ceva nu am văzut. Prin Paris, prin Italia, aşa ceva nu-i ca în Moldova.''Tot pe strada Varniţa, râul Bîc a ieşit din albie şi a acoperit cu totul un automobil. A rămas blocat şi şoferul unui autocamion.''Oamenii sunt blocaţi în maşini. Straşnic! O să iasă pe acoperiş. ( BEEP) ''A cedat şi reţeaua de canalizare, iar apele s-au revărsat.Şi strada Munceşti a fost inundată, iar mai multe maşini şi câteva troleibuze au rămas blocate.Iar pe strada Albişoara, aflată în reparaţii, au fost inundate inclusiv porţiunile unde lucrările au fost finalizate.Autorităţile Capitalei au şi explicaţii pentru situaţia creată.''S-au adăugat foarte multe receptoare de captare, ţevi de evacuare suplimentare care, în general nu erau. Pe lângă asta, urmează să fie curăţată toată reţeaua din zonă, pentru asta a fost anunţată licitaţia. O să fie cu mult mai bună situaţia de cât era."Mai multe maşini parcate pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana au fost pe jumătate acoperite de ape, iar în zona gării de Nord s-a circulat bară la bară. Şi în apropiere de Grădina Botanică s-a format ambuteiaj. Din cauza ploii abundente, vizibilitatea a fost redusă.Râul Durleşti, pe porţiunea de pe strada Ghioceilor din sectorul Buiucani, a fost la un pas de a se revărsa.Ploaia abundentă a fost un adevărat calvar pentru pietoni.''Este foarte multă apă. Pe strada Munceşti este foarte multă apă. Nici cu taxiul nu am putut ajunge la destinaţie.''''E straşnic! Eu aştept microbuzul 121. Am venit până aici cu microbuzul 103 şi deja aştept de jumătate de oră.''Din cauza ploilor, mai multe troleibuze au rămas blocate pe străzile Ion Creangă, Uzinelor, Muncești, Meşterul Manole, Calea Ieșilor și Calea Orheiului. Iar de la 8 dimineaţa până la orele 14, troleibuzele de pe 12 linii au circulat pe trasee modificate şi au avut întârzieri considerabile.În Capitală, ploaia a încetat la amiază, norii negri s-au împrăştiat şi a apărut soarele.