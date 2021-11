CAPC: Proiectul de lege privind compensarea cheltuielilor pentru consumul gazelor naturale, discriminatoriu

Proiectul de lege anunțat de guvernare privind compensarea cheltuielilor pentru consumul gazelor naturale și a energiei termice în perioada rece a anului este unul discriminatoriu. Este concluzia experților Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, care au examinat documentul.

Specialiștii fac trimitere la populația din localitățile rurale, care nu dispune de posibilitatea de a fi conectată la rețelele de gaze naturale,dar folosește buteliile de gaze, care de asemenea s-au scumpit, și nu are acces la rețelele termice pentru încălzire. Or, ajutorul social se referă doar la unele categorii de persoane, care trăiesc sub pragul sărăciei.

„O astfel de abordare discriminatorie urmează a fi soluționată ținându-se cont de echilibrul social pe care trebuie să-l urmărească legiuitorul în raport cu valorile pe care tinde să le ocrotească. Toate fiinţele umane sînt egale în faţa legii şi au dreptul la protecţie şi beneficii egale”, se arată în opinia CAPC.

În schimb, potrivit CAPC, autorii proiectului sunt generoși cu locuitorii din orașe și oferă compensații, atât la gaze naturale, cât și la energia termică pentru toate locuințele, fără a se limita la o singură locuință. Or, unele persoane dețin mai multe apartamente, case (locuințe) și mărimea compensației este egală, indiferent de starea materială a persoanelor, se mai arată în comunicatul publicat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției.

În concluzie, experții consideră că, pentru claritate și pentru excluderea diferitor interpretări și aspecte/elemente coruptibile, precum și a fenomenului discriminatoriu, proiectul de lege necesită a fi completat.

Reprezentanții Parlamentului și ai Guvernului nu au venit, deocamdată, cu o reacție.