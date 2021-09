Cantități CATASTROFALE de deșeuri în unele localități din municipiul Chișinău

Satele Grătieşti şi Hulboaca din municipiul Chişinău se îneacă în gunoi. De aproape o săptămână, deşeurile menajere nu au mai fost evacuate de la porţile oamenilor.



Localnicii din comuna Grătieşti sunt indignaţi. Ei spun că achită în fiecare lună câte 50 de lei pentru evacuarea deşeurilor, dar sunt nevoiţi să stea cu gunoiul la poartă. Cu toate acestea, ei recunosc că nu toţi sunt cu facturile la zi.



"La fiecare casă gunoi. Deja două săptămâni nu strânge gunoiul acesta, o mizerie, în toată ziua trebuie de strâns căci câinele, pisica. Nu ştiu deja ce este de făcut, dar este dezastru."



"Uitaţi ce murdărie s-a făcut acolo la colţ şi nu este prea frumos pe strada centrală să fie aşa murdărie."



"Este foarte frumos în tot satul, singură vreau să plec la primărie şi să întreb, de ce de două săptămâni gunoiul nu se ia."



Și în faţa primăriei sunt aceleaşi mormane de gunoi.



Primarul comunei Grătieşti, Victor Mardare, spune că această situaţie s-a creat din cauza datoriilor pe care le au unii localnici faţă de agentul economic. Cu toate acestea, el consideră că nu e corect ca să sufere întreaga comunitate.



"Dumnealui a venit cu un mesaj pe reţele, cetăţenii au fost atenţionaţi, presupun că nu la toţi a ajuns informaţia. Ne-am implicat împreună cu el şi noi ca să se adune banii, s-au început unele mişcări, avem înţelegerea ca el de la o luni să înceapă a colecta în regim normal.", a spus Victor Mardare, primarul comunei Grătieşti



Acelaşi tablou urât mirositor se găseşte şi în satul vecin Hulboaca.



"La noi la Hulboaca nu este luat de o săptămână, trebuia să îl ia, au venit la şapte dimineaţa, când lumea nu era pregătită, măcar că în contract scrie că noi trebuie să scoatem gunoiul la ora opt."



Contactat de postul nostru de televiziune, administratorul companiei de evacuare a gunoiul ne-a spus că doar jumătate dinte localnici au contract cu firma, iar dintre aceştia doar câţiva au achitat pentru evacuarea gunoiului.



"Practic s-a adunat un buget foarte mic pentru a presta servicii, noi am venit cu bugetul nostru de rezervă, am mers până am finalizat acest buget şi am venit cu un apel la oameni să îşi achite datoriile, bonurile de plată ca să putem continua serviciul în mod normal. În prima săptămână lumea nu a reacţionat nici într-un fel, am fost nevoiţi să mai dăm o săptămână răgaz oamenilor să achite.", a explicat Adrian Barbăneagră, agentul economic.

Comuna Grătieşti, care include şi satul Hulboaca, are în jur de şapte mii de locuitori.