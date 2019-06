CÂNTECE ȘI DANSURI LA MADRID: Suporterii formației Liverpool au chefuit toată noaptea

foto:

Suporterii formației FC Liverpool au fost în delir după ce echipa lor favorită a cucerit trofeul Ligii Campionilor. Fanii englezi au cântat și au dansat până în zori pe străzile Madridului.



"Au jucat două echipe engleze în finală. Un pic mi-a fost frică, însă am demonstrat că Liverpool este cel mai bun club din lume."

"Este o performanță fantastică. Nu a fost cel mai frumos meci, însă am reușit repede să marcăm, apoi am înscris al doilea gol și am decis soarta partidei. A fost o atmosferă frumoasă, iar stadionul este minunat."



La Madrid au ajuns și suporterii egipteni ai lui Mohamed Salah. Fotbalistul "cormoranilor" este primul egiptean care înscrie într-o finală de Liga Campionilor.



"Real Madrid a câștigat anul trecut, iar acum am triumfat noi, chiar aici, la Madrid."



Chiar dacă Tottenham a fost învinsă în finala disputată pe stadionul Wanda Metropolitano, suporterii londonezilor nu au fost supăraţi și s-au distrat toată noaptea în capitala Spaniei.