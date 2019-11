Cântece, dansuri şi momente distractive. Zeci de copiii au mers la premiera spectacolului Gogoşica

Cântece, dansuri şi momente distractive. De asta au avut parte cei care au venit la premiera spectacolului Gogoşica, realizată de Planeta Clounella. Toată acţiunea i-a ţinut în suspans pe copii şi le-a oferit o doză de energie.



Spectacolul este o adaptare după povestea Gogoşica, iar în rolul principal joacă actrița Cristina Ţapu, care spune că acest personaj îi este foarte drag.



"Am acceptat provocarea pentru că este ceva nou, este un rol năzbâtios îţi găseşti calităţile tale din interior. Gogoşica este o fetiţă needucată care nu vrea să-şi spele mânuţile, nu vrea să facă gimnastică, nu vrea să înveţe", a menţionat Cristina Ţapu, animator cultural.



Baba Aglaia şi Moş Constandache sunt personajele la fel de importante încă de la începutul poveştii. În comunicarea lor folosesc un limbaj arhaic.



"Baba Aleftina este soţia lui moş Constandache şi ea este cea care face gogoașa. Când am făcut gogoşica am pus unt, lapte, am îndulcit-o cu miere, pentru că zahăr nu sepoate că noi suntem bătrâni. Este o premieră sunt foarte multe emoţii, dar suntem plini de bucurie", a spus Ionela Deli, animator cultural.



"Am venit la concert. Gogoşica, am văzut-o pe internet şi am decis că este binevenită pentru copil să vadă ceva nou, este o premieră şi este distractiv", a afirmat o femeie.



"La acest spectacol în mod special am vrut să venim că în acestă perioadă studiază povestea la grădiniţă şi am venit să o vedem şi în mod tetralizat", a spus o mămică.



Teatrul "Casa Clounella" a reuşit să facă într-un an şase premiere, susține directorul instituţiei, Elena Grădinaru.



"Noi am reuşit anul acesta la două luni să avem câte o premieră nouă. Noi pentru text pregătire am avut la dispoziţie câte o lună", a declarat Elena Grădinaru, irectorul Teatrului "Clounella".

