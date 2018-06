Cântăreţul britanic Robbie Williams va lansa "Under the Radar Volume 3", un album cu "rarităţi", printre care se numără şi un duet cu Kylie Minogue.

Albumul va fi lansat înainte de Crăciun şi va include piese înregistrate în studio, care nu au mai ajuns pe alte materiale discografice.

Potrivit publicaţiei Sunday Mirror, una dintre piese este "Disco Symphony", pe care Robbie a înregistrat-o împreună cu Kylie Minogue. Versurile piesei sunt o colaborare între Robbie, compozitorul său Guy Chambers şi actorul de comedie Jimmy Carr.

Robbie, în vârstă de 44 de ani, şi Kylie, în vârstă de 50 de ani, au mai lansat un duet, în 2000 - piesa "Kids", inclusă pe cel de-al patrulea album de studio al artistului, "Sing When You're Winning".

"Under The Radar Volume 3" urmează colecţiilor de rarităţi "Under The Radar Volume 2" (2017) şi "Under The Radar Volume 1" (2014).

Robbie Williams s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum "Angels" şi "Millennium" şi semnând un contract cu casa EMI în 2002, în valoare de mai multe zeci de milioane de dolari. Însă, în momentul în care albumul său "Rudebox" a fost lansat în 2006 - urmat de "Reality Killed the Video Star" în 2009 -, Robbie Williams era considerat o prezenţă tot mai ştearsă în peisajul muzicii pop britanice şi eşuase în încercarea sa de a se impune pe piaţa muzicală americană, scrie mediafax.ro

În 2010, Robbie Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din grupul Take That, alături de care a înregistrat albumul de mare succes "Progress", promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011. Cântăreţul spune că această experienţă l-a ajutat să îşi recapete încrederea în propriile forţe, convingându-l de faptul că încă mai poate să aibă succes susţinând concerte pe stadioane mari, în calitate de artist solo.