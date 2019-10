Cântăreața Sia a dezvăluit că suferă de o boală neurologică gravă care îi produce dureri uriașe

Starul pop australian Sia a dezvăluit într-o postare pe Twitter că suferă de sindromul Ehlers-Danlos, o afecțiune neurologică rară care poate provoca dureri articulare uriașe și oboseală extremă, scrie libertatea.ro.

Sia, 43 de ani, cunoscută pentru faptul că își ascunde mereu fața sub peruci și căciuli, a lansat în ultimii ani mai multe hituri și a scris piese pentru artiste precum Rihanna, Beyonce, Katy Perry și Adele, scrie BBC News.

”Bună, sufăr de dureri cronice, o boală neurologică, Ehlers-Danlos, și vreau să vă spun, celor care suferiți de dureri, fie fizice, fie emoționale, că vă iubesc. Mergeți mai departe. Viața este al naibii de grea. Durerea te demoralizează și nu ești singur”, a scris artista în postarea sa de pe Twitter.

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone.