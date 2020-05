Cântăreaţa Rihanna a intrat în topul celor mai bogaţi muzicieni din Marea Britanie întocmit de Sunday Times

Cântăreaţa pop Rihanna a debutat pe primele locuri în clasamentul pe care îl publică anual The Sunday Times privind cei mai bogaţi muzicieni din Marea Britanie, cu o avere estimată la 468 de milioane de lire sterline (521 milioane de euro), potrivit mass-media locale citate de EFE.Câştigurile artistei, al cărei nume complet este Robyn Rihanna Fenty, se datorează în principal firmei sale de produse cosmetice Fenty Beauty, unde are o participare de 15%, cu acţiuni estimate la 351 milioane de lire sterline (391 milioane de euro), scrie agerpres.ro "Într-un fel ne-a luat pe toţi prin surprindere", a recunoscut Robert Watts, responsabil cu întocmirea listei anuale a averii artiştilor pentru publicaţia britanică menţionată. El a declarat pentru BBC că "puţină lume ştia că Rihanna trăieşte din vara trecută în Marea Britanie".Rihanna este şi proprietara unei linii de lenjerie, "Savage X Fenty" şi primeşte bani din drepturile de difuzare ale unor hituri ca ''SOS'', ''Umbrella'' sau ''Only Girl In The World''. Ea devine astfel cea mai bogată artistă feminină, nu numai din Marea Britanie ci şi pe plan global, devansând vedete precum Madonna, Celine Dion şi Beyonce, potrivit BBC.În acest top, muzicieni britanici tineri precum Ed Sheeran şi Adele ocupă poziţii în partea a doua a clasamentului, cu averi estimate la 200 şi respectiv 150 milioane de lire sterline. Mai jos în clasament se află artişti din noua generaţie pop britanică, precum Dua Lipa, 24 de ani, şi George Ezra, 26 de ani, cu averi de 16 milioane de lire şi, respectiv, 17,8 milioane de lire.